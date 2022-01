Politiet har ikke fået én eneste henvendelse, efter de for nylig offentliggjorde nye billeder i håbet om at finde 29-årige Peter, der har været forsvundet i knap en måned.

De kan ikke udelukke, at der er sket en forbrydelse, men deres hypotese stikker i en anden retning.

Billederne af Peters rygsæk, der blandt andet var fyldt med kokkeknive, samt billederne af hans tøj bestående af en kakifarvet jakke og nogle sorte New Balance sko, har nemlig ikke affødt nogle henvendelser.

Derfor tyder det nu på, at hans ting skal findes et andet sted end på land.

Politiet arbejder derfor nu målrettet ud fra en hypotese om, at han på tragisk vis er faldet i vandet natten til den 5. december, da han efter en fyraftensøl med nogle kollegaer forlod Jægergårdsgade i Aarhus midtby og bevægede sig mod Aarhus Ø.

Her boede han sammen med sin tvillingesøster, der ligesom ham oprindeligt er fra Irland.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for B.T. mandag formiddag.

»Det er umiddelbart det mest nærliggende. De eftersøgningsskridt, der bliver lavet, er også stadigvæk ved og på vandet. Det er der, man leder,« fortæller kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, til B.T.

Kan der være sket noget kriminelt?

»Vi ved det reelt ikke før, vi en dag finder ham, men der er ikke umiddelbart noget, der har peget i den retning i den eftersøgning, der er lavet,« siger Janni Lundager.

Hun fortæller, at det ikke er usædvanligt, at der kan gå lang tid, før man finder en forsvunden person, når de falder i vandet om vinteren.

»Vandtemperatur og lufttemperatur kan have indflydelse, og i vinterhalvåret kan man derfor ligge længe i vandet uden at blive fundet,« siger hun og fortsætter:

»Derudover så er det også et kæmpestort område, man søger i. Det er jo ikke bare en lille sø. Det er et stort område, så hvis han er i vandet, kan han ligge rigtig mange steder.«

Peter blev sidst set kort før klokken 03.00 natten til søndag den 5. december på et overvågningskamera ved Navitas, hvor han går rundt med sin tunge, sorte rygsæk på ryggen.

Et vidne har sidenhen henvendt sig til politiet og fortalt, hun mener, hun så Peter sidde på en bænk ved siden af en redningskrans over for Kystvejen nummer 55 – senere end klokken 03.00.

Han skulle have siddet foroverbøjet og med en stor genstand mellem benene – formentlig hans rygsæk.

Det er blandt andet dette tøj og denne taske, som Peter var iført. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Det er blandt andet dette tøj og denne taske, som Peter var iført. Foto: Østjyllands Politi

Peter arbejdede som kok, og i rygsækken havde han formentlig en hvid kokkejakke, et par sorte kokkebukser, et par sorte crocssko, en eller flere kogebøger på engelsk, en stor, tung slibesten og en række specielle knive, hvoraf en har hans fornavn indgraveret.

Østjyllands Politi vil fortsat gerne høre fra borgere, der kan have set Peters rygsæk – eller som måske har set nogle af de knive, tøj eller andre ejendele, der har været i rygsækken.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefonnummer 114.