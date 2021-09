I alt er den tidligere studerende blevet tiltalt for at have foretaget 110 handler med ulovlige kopier af studiebøger.

Torsdag var der retsmøde ved Retten i Aarhus, hvor den 28-årige var tiltalt for systematisk at have solgt ulovlige digitale kopier af 38 forskellige studiebøger.

Det er foregået i perioden januar 2018 til april 2020, hvor den tidligere studerende fra VIA University College i Aarhus har solgt de forskellige studiebøger på Tradono, Guloggratis og DBA, skriver RettighedsAlliancen.dk

Det var også RettighedsAlliancen, der i efteråret 2019 anmeldte den nu tiltalte 28-årige til SØLK efter at have samlet beviser for systematisk udbud og salg af ulovlige kopier af digitale studiebøger uden rettighedshavers samtykke.

Her fortæller de, at beviserne viste, at der primært var tale om værker i pensum til socialrådgieruddanenlsen, som den tidligere studerende havde adgang til via. sit studie.

Sagen blev ført som en tilståelsessag og dommen forventes afsagt i næste uge.

Den 28-årige er ikke den første, der bliver tiltalt og dømt for ulovligt salg af studiebøger.

RettighedsAlliancen skriver, at i april 2020 blev en kvinde fra Vanløse ikendt 20 dages betinget fængsel, mens en 26-årig mand fra København ligeledes tidligere er blevet ikendt 20 dages betinget fængsel.