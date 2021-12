Det skulle have været en hyggelig kærestetur til Sverige, hvor et vestjysk par skulle have haft filler og Botox i ansigtet.

Men inden de nåede så langt, endte de på Bella Sky. Og her tog turen en forfærdelig drejning, da kvinden måtte fragtes til akutafdelingen med livstruende skader.

Kæresten, en 28-årig mand, er sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Det står klart, efter han søndag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Ifølge Dommervagten endte parret på Bella Sky-hotellet, fordi kvinden havde glemt sit pas og derfor ikke kunne rejse ind i Sverige. I stedet kom behandleren til København.

På hotellet fik de en del at drikke, hvilket medførte at den nu anholdte mand faldt i søvn.

Kvinden var dog ikke klar til at gå i seng, så hun tog i stedet i byen med nogle veninder. Da den 28 årige mand vågnede ved 4-tiden, hentede han kæresten i en taxa.

Da de kom tilbage til Bella Sky udviklede et voldsomt skænderi sig til håndgemæng.

Politiet blev derefter tilkaldt og anholdte manden.

Kvinden havde pådraget sig hævelser i ansigtet, sår på underlæben, blå mærker på arme og ben, mærke på halsen, blødninger i venstre øje, som kunne stamme fra slag samt udtrækning på trommehinden i venstre øre.

Retsmedicinsk afdeling har vurderet, at hun var i livsfare som følge af skaderne.

To af kvindens veninder har siden berettet, at den 28-årige mand har tæsket sin kæreste to gange tidligere. Han er desuden sigtet i en anden voldssag i Sønderjylland.

Manden er foreløbigt varetægtsfængslet i 14 dage.