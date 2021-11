Østjyllands Politi gennemførte onsdag eftermiddag og aften en større færdselsindsats i det vestlige Aarhus.

Det endte med 40 sigtelser.

En af de sigtede var en 27-årig mand fra det vestlige Aarhus, der blev taget i at bruge mobilen under kørslen. Det gav et klip i kørekortet.

Men det var langt fra det første – faktisk var det mandens klip nummer 17, og færdselsbetjentene inddrog derfor hans kørekort på stedet.

En 30-årig mand fra Polen kørte over for rødt lys på Ringvejen hen over Viborgvej midt i myldretiden om eftermiddagen.

Politiet fik ham til at lave en udåndingsprøve, og det forklarede nok, hvad der var fejlen. Manden måtte derfor med til en blodprøve.

Han var dog temmelig ærlig over for politiet. Han gjorde dem nemlig lige opmærksomme på, at han også havde røget hash.

Han endte derfor med hele tre sigtelser: Kørsel over for rødt lys, spirituskørsel og narkokørsel.