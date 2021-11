En kvindelig cyklist fik sidste år alvorlige skader, da hun blev påkørt af en 27-årig mandlig bilist. Mandag blev han dømt ved Retten i Hjørring.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Morten Sønderby, over for B.T.

Den 27-årige blev idømt 30 dages betinget fængsel med betingelse om samfundstjeneste.

Endvidere er han blevet frakendt retten til at køre bil det næste halvandet år. Den 27-årige modtog dommen i retslokalet.

Sagen udspillede sig 6. oktober om morgenen sidste år, da den 27-årige bilist foretog en overhaling.

Her påkørte han dog noget, som han i første omgange troede, var et dyr. Det viste sig dog at være en kvindelig cyklist.

Ifølge Nordjyske forklarede manden i retten, at han i første omgang kørte fra stedet, hvorefter han vendte tilbage til ulykkesstedet. Kvinden kom alvorligt til skade og pådrog sig flere brud, hjernerystelse og nervesmerter.

Morten Sønderby oplyser over for B.T., at anklagemyndigheden gik efter en hårdere straf til den 27-årige.

Om den nu vil anke dommen, skal statsadvokaten tage stilling til i løbet af de næste 14 dage.

Af den årsag har Morten Sønderby ikke yderligere kommentarer til sagen. Heller ikke hvilken straf anklagemyndigheden gik efter.