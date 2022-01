En 26-årig mand er torsdag blevet idømt et år og to måneders ubetinget fængsel for at have voldtaget en 22-årig kvinde i hendes lejlighed i Aarhus.

Voldtægten er sket 10. juli sidste år, hvor en 22-årig kraftigt beruset kvinde møder den 26-årige under en bytur.

Efter byturen følger den 26-årige mand den 22-årige kvinde hjem.

På den måde endte de begge i kvindens lejlighed, hvor den 26-årige voldtog hende.

Kvindens roommate befandt sig i et andet rum, men hørte på et tidspunkt den 22-årige råbe nej og komme med udbrud, og hun blev derfor mistænksom om, at noget foregik mod den 22-åriges vilje.

Da roommaten gik ind for at se til den 22-årige kort efter, var manden gået fra stedet, og den 22-årige lå alene tilbage. Den 22-årige var, da roommaten finder hende, i en tilstand, hvor hun var så beruset, at hun var ukontaktbar.

Ud fra overvågningsbilleder på en bar fandt politiet frem til den 26-årige, som blev anholdt samme dag – og dagen efter varetægtsfængslet.

På den 26-åriges mobil fandt politiet et billede, som manden havde taget af kvinden, mens hun lå nøgen på sengen. Billedet havde han desuden sendt til to venner.

I retten blev manden dømt for både voldtægt og for at have krænket kvinden ved at have delt billederne af hende.

»Kvinden var så påvirket af alkohol, at hun kun kunne huske nogle små glimt fra den aften, og at hun var udsat for noget ubehageligt, mens den tiltalte forklarede, at der var tale om frivillig sex. Men retten fandt altså, at den 26-årige ikke have samtykket, da han gennemførte samlejet, og at der derfor var tale om en voldtægt,« siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Den 26-årige nægtede sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.