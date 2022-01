Først dukkede en drabsvideo op blandt afskedshilsnerne på Facebook, siden dukkede den op andre steder.

17. december 2018 blev Louisa Vestager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland knivdræbt og halshugget i Marokko. En sag som B.T. har fulgt.

Tre mænd stod bag drabet, som fandt sted i Atlasbjergene i det nordafrikanske land. En fjerde mand var til stede inden drabet, men forlod området.

Et år senere fik alle fire mænd en dødsdom for drabet.

Ikke nok med at de to kvinder mistede livet, så blev drabet også filmet og spredt på internettet. Selv her tre år efter bliver Louisas mor og søster stadig forfulgt af det brutale indhold, skriver DR.

Når Louisas mor, Helle Vestager Jespersen, modtager en video eller billeder fra drabet, har hun anmeldt indholdet eller afsenderen til Facebook. Men lige lidt har det hjulpet. For indholdet dukker hele tiden op til overfladen igen.



Politiet har forsøgt at forhindre spredning af videoen, men det har ikke kunne lade sig gøre, da afsenderne ikke er fra Danmark. Derfor har Helle Vestager Jespersen allieret sig med advokat Miriam Michaelsen, som hjælper med at anmelde drabsvideoen og billederne til Facebook.

Facebook tager dog kun videoer og billeder ned, hvis indholdet bliver anmeldt. Men her har Helle Vestager Jespersen et ønske om, at en anmeldelse vil være nok til, at samme type indhold ikke dukker op igen.

Derfor tog hun sammen med sin advokat taget turen til Christiansborg for i en høring at fortælle om digital forfølgelse og sin utilfredshed med Facebooks håndtering.

I EU eksisterer reglen 'notice and stay down', som Facebook skal følge, når det gælder ophavsretten til beskyttede værker, men ikke når det drejer sig om privatlivskrænkende indhold.

Til høringen sagde Facebook, at de har mulighed for at blokere video med terrorrelateret indhold. Ifølge Facebooks chef i Norden, Martin Ruby, er det ændringer i videoens tekniske format, der gør, at Facebook ikke opfanger drabsvideoen.

Helle Vestager Jespersen har politianmeldt Facebook for medvirken til ulovlig deling af drabsvideoen.