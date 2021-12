Fredag falder der dom i en sag ved Retten i Aarhus, hvor en 24-årig mand er anklaget for at have blufærdighedskrænket to kvinder for derefter under to måneder senere at have voldtaget en tredje på en adresse i Aarhus. Han nægter sig skyldig.

Ved den første episode, som fandt sted på en adresse i København 27. maj i år, har han angiveligt mod de to kvinders vilje befølt dem på flere intime steder, fremgår det af anklageskriftet, som B.T. Aarhus har fået aktindsigt i.

Det er sket omkring klokken 4 om natten, mens de alle har været sammen på adressen. Imens han har befølt den ene flere gange på hoften og taget hårdt om hendes bare bryster, har han, ifølge anklageskriftet, samtidig rørt ved den andens bagdel og lår.

Berøringer, som de to kvinder efterfølgende har anmeldt ham for, og derfor sidder den etnisk danske mand nu på anklagebænket i Retten i Aarhus tiltalt for at have blufærdighedskrænket dem begge.

Men som nævnt i indledningen er det ikke det eneste, som han er tiltalt for. Han er nemlig også tiltalt efter den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Tidligere sager med den nye bestemmelse Hos Østjyllands Politi har de allerede haft en håndfuld sager for Retten på baggrund af den nye samtykke bestemmelse, som trådte i kraft ved årsskiftet: 15. april 2021 : En 19-årig mand bliver frifundet for voldtægt efter den nye samtykke lov. Han bliver i stedet idømt seks måneders fængsel for at have tilsneget sig samleje med kvinden, der forvekslede ham med en anden, idet han uden kvinden vidste det byttede plads med en anden mand i sommerhuset og efterfølgende havde sex med hende.

En 26-årig mand bliver idømt et år og to måneders fængsel for at have voldtaget en 32-årig kvindelig bekendt i hendes lejlighed i Viby. Retten mente ikke, at der havde været samtykke, og at den tiltalte havde udnyttet, at kvinden sov. 9. juli 2021: En 20-årig mand bliver frifundet i en sag, hvor han var tiltalt for at have voldtaget en 19-årig kvinde, der ikke mente at have givet samtykke til samlejet, der fandt sted i et sommerhus på Djursland. Kilde: Østjyllands Politi

Det skyldes en episode under to måneder senere, nærmere bestemt 16. juli, på en adresse i Aarhus, hvor han er anklaget for at have haft samleje med en tredje kvinde uden hendes samtykke og dermed, efter den nye bestemmelse, voldtaget hende.

Af den fremgår det nemlig, at samleje uden samtykke nu er at regne for voldtægt. Tidligere skulle det bevises, at der havde været vold, trusler, eller at den forurettede var ude af stand til at modsætte sig. Og det samtykke skal ske hele vejen igennem akten, fortæller anklager Maria Sørensen.

»Det er ikke nok, at det sker inden. Det skal også foreligge i situationen,« siger hun og fortsætter:

»Det kan opstå på forskellige måder. Det kan både være mundligt og fysisk, at man tilkendegiver det. Man behøver ikke at sige det eller underskrive det.«

Det store spørgsmål bliver derfor fredag, om der var samtykke eller ej.

Er det ikke svært at løfte bevisbyrden i de her sager?

»Det er altid svært at løfte bevisbyrden i voldtægtssager, for det er generelt svære sager at arbejde med, men som udgangspunkt mener jeg ikke, at det er sværere end tidligere.«

»Det er klart, at der er en anden vurdering, og det sker på baggrund af andre betingelser, men selve bevisbyrden er altid svær i voldtægtssager,« siger Maria Sørensen.

Hun oplyser videre, at anklagemyndigheden vil gå efter at få den 24-årige idømt en længere fængselsstraf.

Der er afsat to retsdage til sagen, som begyndte ved Retten i Aarhus 24. november. Fredag falder der dom.