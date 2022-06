Lyt til artiklen

Søndag eftermiddag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om en ubehagelig oplevelse.

En 24-årig kvinde havde kort forinden anmeldelsen været udsat for blufærdighedskrænkelse ved Vejlby-Risskov Hallen på Vejlby Centervej i Risskov.

Kvinden har forklaret politiet, at en mand fulgte efter hende, da hun krydsede vejen.

Den 24-årige kvinde var herefter gået videre ad stien ved Vejlby Ventervej, og da hun kiggede tilbage så hun, at manden stod og onanerede.

Manden beskrives som:

Cirka 60 år gammel

Dansk af udseende

Almindelig af bygning

Var iført en blå kasket, grå jakke og blå jeans

En patrulje blev sendt til stedet for at lede efter manden, men det lykkedes ikke at finde frem til ham.

Det er ikke første melding om blottere i Aarhus på det seneste.

B.T. har i en række artikler kunnet beskrive, hvordan fem kvinder er blevet antastet i Mollerup Skov af det, politiet på det tidspunkt formodede var en seriekrænker.

I starten af maj var det en kvinde i Rådhusparken, der var udsat og blot en uge senere, var det i Mølleparken, en mand havde blottet sin penis for flere personer.

Østjyllands Politi vil derfor meget gerne høre fra borgere, der har oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.