Onsdag eftermiddag rykkede Fyns politi talstærkt ud til Odense-bydelen Vollsmose efter forlydender om skud.

Torsdag er en 20-årig mand så blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for trusler på livet.

Det oplyser vicepolitikommisær og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet Jack Liedecke til B.T.

»I forbindelse med efterforskningen har vi fået bekræftet, at der er blevet afgivet løse skud i Vollsmose. Men der er indtil nu ikke fundet nogle effekter, som bekræfter. Der er ligeledes heller ikke fundet nogle effekter, der tyder på affyring af skarpe skud,« siger Jack Liedecke.

Skudepisoden fandt sted udenfor Center Øst, der også er kendt som butikscenteret Vollsmose Torv. Men det skulle altså senere vise sig, at der var tale om løse skud affyret fra en løsskudspistol.

Det vides ikke, hvem den 20-årige affyrede de løse skud imod.

»Vi har nogle formodninger om, hvem der kan være affyret skud mod, men af hensyn til efterforskningen holder vi den formodning for os selv,« siger Jack Liedecke.

Alligevel er han nu sigtet for trusler på livet efter straffelovens §266 om at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velvære ved at true med at foretage en strafbar handling.

I forbindelse med skyderiet blev i alt otte personer anholdt. Syv personer blev anholdt på Ørbækvej i krydset ved Rosengårdcenteret, mens en ottende person blev anholdt et andet sted i Odense.

Fyns Politi oplyser til B.T., at den 20-årige mand, der nu er varetægtsfængslet, blev anholdt i krydset på Ørbækvej.

»I går onsdag anholdt Fyns Politi i alt otte personer i forbindelse med skudepisoden. På det tidspunkt kendte vi ikke deres rolle i hændelsesforløbet, men vi vurderede sidenhen, at der ikke var grundlag for at fremstille seks af de otte personer i grundlovsforhør,« forklarer Jack Liedecke og fortsætter:

»Torsdag når vi så i samarbejde med anklagemyndigheden til den konklusion, at der er grundlag for at fremstille den ene af de to personer, der stadig var anholdt. Og han er nu blevet varetægtsfængslet.«

Vicepolitikommissæren oplyser i den forbindelse, at alle syv løsladte personer, dog fortsat er sigtede i sagen.«