En voldsom ulykke på Fynske Motorvej kostede torsdag aften en mandlig bilist livet.

Bilisten blev ramt af en lastbil, der kom kørende i den modsatte retning. Lastbilchaufføren mistede herredømmet, kørte gennem autoværnet og ramte bilisten.

Efter ulykken var motorvejen spærret i begge retninger i adskillige timer onsdag aften og natten til torsdag.

Den mandlige bilist, som kommer fra Fyn, kørte onsdag aften ved 20-tiden på motorvejen nær Langeskov i retning mod Sjælland, da han blev ramt af en lastbil på vej mod Jylland.

Det oplyser vagtchef Sten Nyland fra Fyns Politi til Ritzau.

Den Fynske Motorvej blev først genåbnet i de tidlige morgentimer torsdag.

Kort efter klokken fem meddelte Vejdirektoratet, at vejen var åbnet igen i begge retninger.

Den mandlige bilist var alene i bilen, da den blev ramt af en tungt læsset lastbil, der skred ud, hvorefter chaufføren forsøgte at rette den op med det resultat, at den væltede ind over autoværnet.

Fynske Motorvej var spærret i flere timer efter den voldsomme ulykke, hvor en mandlig bilist mistede livet. Foto: Presse-Fotos.dk

Chaufføren af lastbilen blev slynget ud af førerhuset i sammenstødet.

»Lastbilen kom kørende i vestlig retning mod Jylland. Den kommer ud i nødsporet i højre side, og så trækker føreren den så hårdt mod venstre, at lastbilen vælter ind over autoværnet, hvor den rammer den modkørende bil frontalt,« siger vagtchefen.

Den udenlandske chauffør af lastbilen er bragt til behandling på Odense Universitetshospital.

»Han er indlagt og skulle være uden for livsfare. Vi har ikke haft mulighed for at tale med ham, men håber, at det kan ske torsdag,« siger Sten Nyland.

Køen er onsdag aften voldsomt lang på den fynske motorvej.

Det tog adskillige timer at få ryddet op efter ulykken.

»Lastbilen er væltet og spærrer for trafik i begge retninger. Desuden er der tungt materiel derude, fordi lastbilen først skal tømmes, før den kan blive rejst op og fjernet,« sagde vagtchefen klokken 01.45 natten til torsdag.

Spærringen skabte ifølge Fyns Politi ikke større trafikale problemer, fordi bilisterne blev anvist alternative ruter.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken kort efter klokken 20.00.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvor gammel den dræbte mand er, eller hvor på Fyn han kommer fra.

/ritzau/