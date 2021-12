En ung mand er tirsdag blevet idømt to år og seks måneders fængsel ved Retten i Viborg.

Den dømte, en 19-årig mand, er fundet skyldig i at have voldtaget en jævnaldrende kvinde.

Voldtægten fandt sted i en lejlighed i Viborg natten til 3. september i år.

Den aften var de to sammen taget hjem til den 19-årige mand, efter at have mødt hinanden på en bytur.

Her havde den dømte, ved hjælp af vold i form af både halsgreb og slag på kroppen, tvunget kvinden til samleje.

Den 19-årige var enig i, at seksuelle handlinger havde fundet sted i lejligheden natten til 3. september - men han var ikke enig i, hvorvidt den seksuelle del var opnået med vold eller frivillig.

Men dommen fra Retten i Viborg lød altså på to år og seks måneders fængsel.



»Jeg er tilfreds med, at retten i det væsentlige har dømt for den rejste tiltale og haft samme vurdering af sagen som anklagemyndigheden,« siger anklager Jakob Kjær, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt og Vestjyllands Politi og fortsætter:



»Sager om voldtægt er generelt bevismæssigt svære, da der sjældent er vidner til selve overgrebet. I den her sag var der nogle objektive omstændigheder i form af blå mærker og ødelagt tøj, som efter anklagemyndighedens opfattelse støttede kvindens forklaring. Derfor er jeg selvfølgelig tilfreds med, at retten har vurderet sagen på samme måde. Straffen er desuden udmålt i overensstemmelse med praksis.«

Den dømte, den 19-årige mand er fortsat varetægtsfængslet, men har anket dommen til frifindelse.