Dansk politi mener, at det var en 19-årig svensk statsborger, der forklædt som madbud trykkede på aftrækkeren, da en 37-årig mand for godt to uger siden blev likvideret på Vesterbro.

Ifølge B.T.s oplysninger har den 19-årige tilknytning til et multikriminelt svensk netværk, der tidligere har begået lejemord på dansk grund.

I 2021 blev grupperingen, der udspringer fra et boligområde i Malmø, døbt Söderkulla-netværket af svensk politi.

Det skete efter et dansk bandemedlem 2. december samme år blev skuddræbt foran Kaffehuset på Nørrebro i København.

»Drabet var forudbestilt, og det blev begået af en lejemorder, der kom hertil alene for at udføre det,« lød det fra senioranklager Andreas Emil Christensen, da den 23-årig svenske statsborger Youssef Barham blev idømt livstid for drabet. Dommen er anket til landsretten.

Lejemordet i 2021 var ifølge B.T.s oplysninger bestilt hos Söderkulla-netværket. På daværende tidspunkt bestod det af cirka 12 toneangivende personer fra det kriminelle mijø i Malmø.

Det er denne personkreds, som den svenske teenager er tilknyttet. Han blev onsdag anholdt af svensk politi i Malmø og sigtet for drabet på den 37-årige. Hvordan han forholder sig til sigtelsen er uvist.

Det falske madbud kørte ved 17-tiden op på siden af den 37-årige og affyrede på klos hold de dræbende skud. Herefter flygtede han fra stedet, skiftede tøj og krydsede efterfølgende Øresund.

Hos Københavns Politi ønsker Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ikke at kommentere B.T.s oplysninger om den 19-åriges tilknytning, men siger:

»Lejemord er en af vores mange hypoteser i sagen«

Yderligere to mænd anholdt i sagen. Der er tale om en 24-årig dansk statsborger, der ligeledes blev anholdt i Malmø, og en 21-årig dansk mand, som Københavns Politi torsdag kunne anholde, da han ankom med fly fra udlandet.

De er begge sigtet for medvirken til drabet, og sidstnævnte bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Det 37-årige drabsoffer var ikke en del af bandemiljøet, men politiet har dog tidligere konstateret, at han i forvejen var kendt af politiet i anden sammenhæng.

Motivet er stadigvæk ukendt, men hvis politiets hypotese om lejemord holder stik, er det ifølge B.T.s research ikke første gang, at en svensk statsborger dræber for penge i Danmark.

Ud over drabet foran Kaffehuset i december 2021 blev også en ung christianit dræbt samme år.

3. juli blev en 22-årig christianit likvideret i Pusher Street. Han blev forvekslet med en anden og var derfor et uskyldigt offer. Ifølge politiets signalement var drabsmanden en mørkklædt, ranglet mand af afrikansk afstamning.

Ifølge B.T.s oplysninger var han tilknyttet den berygtede svenske bande Dødspatruljen og bestilt til opgaven i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø.

