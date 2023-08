En spinkel 18-årig mand fremstilles netop nu i grundlovsforhør. Han sigtes for drab og drabsforsøg på Christiania lørdag aften omkring klokken 19.25.

Den 18-årige har et kort skæg om hagen og er iført sort træningstøj. Med lav stemme bekræftede han sin identitet og fødselsdato, før anklageren lakonisk læste sigtelsen op.

Det kom ikke frem, hvordan den sigtede forholder sig til sigtelsen.

Den 18-årige sigtes for sammen med flere uidentificerede medgerningsmænd at have dræbt en 30-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger er del af Hells Angels, ligesom han sigtes for at have medvirket til drabsforsøg på to mænd og to kvinder, der tilfældigt opholdt sig tæt ved, da skyderiet udspandt sig.

Der blev nedlagt navneforbud på både den sigtede og ofrene i sagen, ligesom dørene blev lukket på anklagerens anmodning.

Drab og drabsforsøg skete ved bygningen Stjerneskibet, der ligger midt på Pusher Street. Lørdag aften beskrev politiet, hvordan to maskerede mænd ankom til Pusher Street.

De var bevæbnede med pistoler, og gik ifølge politiet målrettet efter at dræbe den 30-årige. Ved episoden blev der affyret en serie af skud.

Efterfølgende flygtede de to gerningsmænd på elcykler i retning af Langebro.

Den 18-årige, der fremstilles nu, befandt sig åbenbart i området. Han blev anholdt klokken 19.50 ikke så langt fra gerningsstedet.

Han menes at have bistået gerningsmændene, og ifølge sigtelsen har planlægningen fundet stede henover flere dage.

Ud over pressefolk var der ti-tolv tilhørere i salen. Her virkede størstedelen til at høre til kredsen omkring det dræbte prøvemedlem.

