Midt på sommeren fandt en uhyggelig forbrydelse sted i en taglejlighed på Rugårdsvej i Odense.

32-årige Laila Christensen blev kvalt til døde.

Allerede dengang - for 18 år siden - måtte politiet hurtigt sande, at man umiddelbart var på ganske bar bund i forhold til, hvem der stod bag mordet på Laila Christensen.

Siden har efterforskningen været præget af 'et skridt frem og to tilbage'.

Det er i hvert fald stadig ikke lykkedes at fastslå, hvem der stod bag den frygtelige forbrydelse, som fandt sted natten mellem den 6. og 7. august 2003.

Alligevel er det ikke udelukket, at man en dag med sikkerhed kan pege på, hvem der slog Laila Christensen ihjel. For sager som denne, hvor der er tale om drab, bliver faktisk aldrig forældede.

Hvis du er nysgerrig på, hvad politiet rent faktisk stiller op, hvis de modtager en henvendelse i en gammel mordsag, så har politikommissær ved Fyns Politi, Jack Liedecke, i et interview med B.T. sat ord på netop det.

Men for nu forbliver vi ved sagen om Laila Christensen.

Flere gange har spor ledt politiet mod en konklusion. Men 18 år efter drabet på Laila Christensen er der stadig ikke fundet en gerningsmand. Arkivfoto. Foto: Affotograferet af Jeppe Michael Vis mere Flere gange har spor ledt politiet mod en konklusion. Men 18 år efter drabet på Laila Christensen er der stadig ikke fundet en gerningsmand. Arkivfoto. Foto: Affotograferet af Jeppe Michael

Fyns Politi har nemlig flere gange været overbeviste om, at de var tæt på at knække sagen. Men hver gang har det vist sig, at man fortidligt har troet på en opklaring.

Politiet talte i begyndelsen med Laila Christensens venner, familie og kolleger.

Hun blev beskrevet som en kvinde, der altid var sød, rar og nem at snakke med. Ingen mente, at hun var typen, der ville åbne døren for én, som hun ikke kendte i forvejen.

Politiet kunne da også konstatere, at der ikke var tegn på kamp i lejligheden, hvor drabet havde fundet sted.

Netop derfor havde man en teori om, at Laila Christensen kendte sin egen morder.

Blot ti dage efter at man fandt Laila Christensen kvalt i sin lejlighed, anholdt politiet da også en 44-årig mand og sigtede ham for drabet i Korup. Men oplysninger om mandens anholdelse og senere varetægtsfængsling holdt politiet tæt ind til kroppen.

»Den her sag er lidt speciel, og vi er langt fra færdige med at se, om der er tekniske spor til brug for efterforskningen. Der er mange ting, der skal undersøges, og derfor ønsker vi at holde mandens forklaring for os selv,« sagde kriminalinspektør Herman Overgaard dengang i medierne om anholdelsen.

Men mistanken mod manden faldt hurtigt til jorden, og politiet måtte derfor løslade ham efter en enkelt uges varetægtsfængsling.

Få uger senere - den 12. september - besluttede politiet så endnu en gang at anholde den 44-årige mand og varetægtsfængsle ham. Denne gang blev varetægtsfænglingen opretholdt i længere tid.

Sådan har vi gjort Sagen om drabet på Laila Christensen er en del af B.T.s serie om uopklarede drab i Odense. Serien er blevet til først og fremmest på baggrund af oplysninger fra Fyns Politi, B.T.s og andre medier på Fyn og i resten af landets dækning af de forskellige sager, billeder fra Odense Stadsarkiv og ikke mindst gennem oplysninger fra politimuseet. B.T. interviewede i forbindelse med serien vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jack Liedecke. Her udtalte han sig med udgangspunkt i to nyere uopklarede drab, nemlig drabet ved Havhesten og betonklodsdrabet, som begge er en del af denne serie. Mordsager bliver aldrig forældede, og selvom en sag kan have mange år på bagen, så vil den stadig kunne efterforskes.

Helt frem til den 28. november måtte den 44-årige mand sidde fængslet og vente på nyt i sagen. Gennembruddet kom dog aldrig, og den det blev besluttet, at han igen skulle løslades.

»Det har været helt uvirkeligt. Vi ved, at han aldrig kunne finde på at gøre noget sådant. Han kunne ikke engang slå et sygt dyr ihjel,« sagde en tidligere svoger til den 44-årige dengang.

Efterforskningen af drabet strandede.

Et par måneder senere krævede den 44-årige intet mindre end en million kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mens han sad varetægtsfængslet. Han blev siden tilkendt en erstatning på 200.000 kroner for uberettiget varetægtsfængsling.

Selve efterforskningen af Laila-sagen kom da heller ikke videre før i 2012, hvor sagen blev genåbnet.

En ny teknik gjorde det nemlig pludselig muligt at dyrke dna fra gamle, tekniske spor, som politiet sikrede tilbage i 2003. Desværre bar den nye undersøgelse ikke frugt.

To år senere, altså i 2014, producerede Kanal 5 så et program med titlen 'Fornemmelse for mord'. Her dykkede to clairvoyante mænd ned i drabet på Laila Christensen,

Ifølge de to skulle politiet efter sigende forsøge at finde en mand, der på gerningstidspunktet kørte i en sort Polo, som kom på et værtshus i Odense, der lød som 'Diligencen', og som havde en tatovering af et skib på sin venstre arm.

Men oplysningerne fra de to clairvoyante ledte dengang kun til én enkelt henvendelse til politiet.

»Vi har faktisk kun fået en enkelt indtil videre, og den går mest på hvilket værtshus, der kan være tale om,« lød det i 2014 fra daværende drabschef Henrik Justesen.

Henvendelsen ledte altså ikke til nogen konklusion, og drabet på Laila Christensen er derfor stadig uopklaret.