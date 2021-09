En high school-elev fra Nevada brød fredag ind i et hjem i et frikvarter.

Her dræbte han en mand, og vendte derefter retur til undervisningen.

Det skriver Yahoo! News.

Ifølge Las Vegas Metropolitan Police skulle den 16-årige Ethan Goin have stukket en 48-årige mand ved navn Vergel Guintu i nakken i sit hjem fredag.

Guintu var netop kommet hjem efter at have afleveret sin søn i skole, og hørte herefter en lyd, som han gik rundt i huset for at undersøge. Mens han gik efter lyden, blev han stukket i nakken med en kniv.

Både Vergel Guintus kone og svigermor var i huset.

Guintus svigermor har fortalt til politiet, at efter Vergel Guintu var gået for at inspicere lyden, så hun kort tid efter en ubuden gæst i sort med en maske og hætte gå forbi hende. Og så fandt hun sin svigersøn, Guintu, ligge død i en blodpøl.

Hans kone, der havde været ovenpå, ringede straks 911. Men da ambulancen ankom, blev Guintu erklæret død på stedet.

Efterfølgende opdagede retsmedicinerne et lyst hår på Guintus håndled under en obduktion, og det var et af de spor, der peger på Guintu som gerningsmanden.

Og da det lykkedes politiet, at finde den 16-årige Ethan Goin var han iklædt sort tøj og med blodpletter på hans støvler.

Teenageren indrømmede senere overfor politiet, at han havde planer om at bortskaffe den blodige kniv, han stadig havde på sig.



Ifølge politiet, har Goin følt sig mobbet i skolen og forlod klassen fredag kort tid efter, at skoledagen var begyndt.