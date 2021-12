Et tip har ført til at politiet har konfiskeret ikke mindre end 1.515 kanonslag hos en kun 16-årig dreng.

»Antallet lyder voldsomt, men det er, hvad der kan være i en stor papkasse. Mange af dem er små kanonslag, men derfor tæller de jo stadig som kanonslag,« siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Det var torsdag, det store fund af den ulovlige form fyrværkeri blev gjort i Skagen.

»Vi havde fået nogle oplysninger om, at den unge mand solgte kanonslag, og derfor aflagde vi et besøg på hans bopæl,« siger Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi om sagen, der først er blevet omtalt at Kanal Frederikshavn.

Efterforskningslederen vurderer, at den samlede mængde kanonslag vejede omkring 10 kilo. Det er »ikke så tit« at ulovligt fyrværki i det omfang bliver fundet og konfiskeret af lokalpolitiet i Frederikshavn, lyder det også.

Nu kan den 16-årige i stedet for høje brag se frem til et klækkeligt efterspil.

»Minimumsstraffen for at besidde kanonslag er en bøde på 5.000 kroner, og her er der altså tale om en betragtelig mængde,« som politikommissær Peter Skovbak siger.

Og ikke bare er salg af kanonslag totalt forbudt i Danmark, det er også ulovligt at sælge fyrværkeri i øjeblikket.

Herhjemme er det først tilladt at sælge krudt og lignende fra 15. december til og med 31. december. Det må kun affyres fra 27. december til og med 1. januar.