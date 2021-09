Politiet i Syd- og Sønderjylland beder nu offentligheden om hjælp.

Her er man i øjeblikket på udkig efter en ukendt mand, som onsdag eftermiddag krænkede en 15-årig pige i Gråsten.

Pigen var omkring klokken 17.15-tiden ude at løbe på en sti i skovområdet nord for Engparken 4 i den sønderjyske by.

Her blev hun antastet af en mand, som udsatte hende for en blufærdighedskrænkelse.

En mand i neongrøn trøje og sorte jeans krænkede i går i Gråsten en 15-årig piges blufærdighed.

Vi vil gerne tale med alle, der ved 17-tiden var i området umiddelbart nord for Engparken nr. 4 i Gråsten #politidk https://t.co/d4zEgFCAOx — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 16, 2021

Politiet forsøger nu at finde manden, som beskrives som mellem 35 og 40 år, dansk af udseende og lys i huden.

Han er forholdsvis høj – mellem 190 og 195 centimeter høj – og spinkel af bygning.

Han har brunt kort hår, intet skæg og under episoden var han iklædt en neongrøn trøje og sorte cowboybukser.

Politiet vil gerne høre fra alle, der befandt sig i området omkring klokken 17 onsdag. Og det uanset om de mener at have set noget eller ej.

Og naturligvis er politiet også interesserede i at høre fra borgere, der mener at vide, hvem den efterlyste er.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.