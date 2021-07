Natten til søndag blev en bare 15-årig pige ifølge politiet både sparket og slået i hovedet af en 22-årig mand.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

'Klokken 02.28 blev det anmeldt, at en 15-årig kvinde fra Espergærde klokken 02.00 var blevet slået i ansigtet og sparket to gange i hovedet foran Circle K,' skriver de.

Kort forinden havde pigen gået sammen med nogle veninder mod den nærliggende Circle K-tankstation, da en mand på løbehjul var kørt forbi dem.

Mens han passerede den 15-årige pige og veninderne, fløjtede han ad dem.

'Da veninderne nåede Circle K, traf de igen manden, og den 15-årige gjorde ham opmærksom på, at de kun var 15 år gamle, og at de ikke brød sig om, at han fløjtede efter dem,' skriver politiet videre.

Den oplysning blev tilsyneladende for meget for manden, som umiddelbart efter både slog og sparkede den 15-årige pige, inden han forlod stedet.

'På baggrund af en hurtig efterforskning blev en 22-årig mand fra Espergærde anholdt på sin adresse i løbet af natten og sigtet for vold.'