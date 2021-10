Da en ung mand en sommerdag sidste år trykkede speedometeret op på mindst 147 kilometer i timen, gik det helt galt.

En af de passagerer, der sad i bilen – en dreng på 15 år – endte med at miste livet. Nu er der faldet dom i sagen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den tragiske sag udspillede sig 24. juli sidste år, hvor en 20-årig mand valgte at køre mindst 147 kilometer i timen på Amagermotorvejen ved Hvidovre.

Efter en overhaling, som blev foretaget i høj fart, mistede han herredømmet over bilen, som ramte autoværnet, skred hen over alle motorvejens tre baner, røg ud i nødsporet, ramte tre træer, før den blev kastet tilbage på motorvejen.

»Den voldsomme ulykke fik fatale konsekvenser inde i bilen, hvor den 20-årige havde fire passagerer med,« oplyser politiet i pressemeddelelsen:

»En 15-årig dreng, der var i bilen, blev så voldsom kvæstet, at han to døgn senere afgik ved døden på hospitalet.«

De tre øvrige passagerer kom også voldsomt til skade. De blev indlagt i længere tid og måtte tage kørestole i brug.

»Siden har to af dem måttet droppe ud af deres uddannelser på grund af senfølger af ulykken,« oplyser Københavns Vestegns Politi.

Nu er dommen faldet.

Udover den hensynsløse kørsel og tiltalen for uagtsomt manddrab var den 20-årige også tiltalt for at have kørt hensynsløst, da han i februar 2020 kørte på et fortov i Brøndby og efterfølgende kørte igennem en gangtunnel ved Brøndby Strand Station, der altså kun er beregnet for fodgængere.

I alt lød dommen på halvandet års fængsel.

Derudover er den 20-årige blevet frakendt førerretten i fem år, ligesom han modtog en advarsel om udvisning:

»Konsekvenserne ved at køre så uforsvarligt og så hensynsløst har været helt tydeligt at mærke i retssalen. Jeg håber, at sagen er en understregning af, hvor galt det kan gå, hvis man kører hurtigt og hensynsløst,« siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.

Det vides ikke, hvordan den 20-årige tager dommen, da han ifølge politiet havde forladt rettet, inden dommen faldt.