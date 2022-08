Lyt til artiklen

Københavns Politi har tilbageholdt en 14-årig dreng, som mistænkes for at have ført an i en række røverier, der har fundet sted forskellige steder i København den seneste tid.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Et af røverierne fandt sted 1. august ved højlys dag på en restaurant på stormagasinet Illums tagterrasse.

Her blev tre drenge på henholdsvis 13 og 14 år passet op af en gruppe på cirka seks unge drenge, der truede dem med en kniv til at udlevere deres værdigenstande.

Den sigtede 14-årige blev onsdag tilbageholdt på en adresse i Hjørring.

I sagen mod ham indgår fem forhold af røveri, tre forhold om vidnetrusler og to forhold om ulovlig våbenbesiddelse.

»Det er grove overfald, som vi mistænker den 14-årige dreng for at have ført an i. I flere tilfælde er der anvendt kniv, så det er alvorlige sager, vi taler om,« siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen fra Københavns Politi i en skriftig kommentar.

Da der er tale om en mindreårig, vil drengens sag blive behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Efterforskningen af sagen fortsætter, da der ifølge politiet er flere medgerningsmænd.

»Samtidig er flere af de forurettede blevet truet med vold, hvis de anmeldte sagen til politiet, så vi har en formodning om, at der kan være flere sager, som vi endnu ikke har hørt om,« siger Lars Feldt-Rasmussen.

Skulle der være forurettede, som ikke har kontaktet politiet, opfordrer politiet dem til at henvende sig på telefon 114.