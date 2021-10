Der er lykkedes politiet at finde frem til nogle nye oplysninger i sagen om den 12-årige pige, der torsdag morgen blev overfaldet af to personer, mens hun var på vej i skole i Næstved.

Det lykkedes pigen selv at slippe væk fra gerningsmændene og løbe fra stedet.

I en pressemeddelelse oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fredag formiddag, at man som følge af 'den intensive efterforskning' af sagen har fået 'lidt yderligere oplysninger' om signalement af både gerningsmændene og deres bil:

»Bilen, der beskrives som rødbrun med tonede ruder, havde formentlig en bule ved den højre forlygte. Desuden viser politiets efterforskning, at den ene gerningsmand kan have en skade i ansigtet, som blev tilført ham ved hændelsen i går. Mændene talte gebrokkent engelsk,« lyder det.

Den 12-årige pige blev torsdag morgen overfaldet, mens hun var på vej i skole.

Den unge pige kom kørende på sin cykel klokken 08.10 på Orenæsvej, da to personer i en rødbrun bil med tonede ruder holdt ind og greb fat i hende.

Pigen formåede dog at komme fri og flygte fra stedet.

Siden har politiet efterforsket sagen »på højtryk«:

»Vi har blandt andet sikret videomateriale og afsøgt området grundigt, og så har vi talt med over 60 personer,« fortæller vicepolitiinspektør Rune Nilsson fra afdelingen for personfarlig kriminalitet.

»Hvis der er folk, vi stadig ikke har talt med, og som mener, at de har oplysninger, vi kan bruge, og så skal man endelig ikke tøve med at kontakte os. Intet er for småt, og vi vil hellere have for mange oplysninger end for få,« tilføjer han.

Torsdag oplyste politikredsen, at den rødbrune bil ikke havde en nummerplade.

Hvis du har set eller hørt noget, eller hvis du ligger inde med mobiloptagelser fra torsdag morgen i det område, hvor det skete, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 1-1-4.



B.T. følger sagen.