Torsdag er fem personer blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter 11 personer onsdag blev anholdt for at stå bag omfattende hashandel på Christiania.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Ondag kunne B.T. fortælle om aktionen, hvor Københavns Politi anholdte 11 mænd i alderen 24 til 43 år.

De er alle sigtet for at have handlet omtrent 35,5 kilo hash fra en bod i Pusher Street og Green Light District..

Handlerne skulle ifølge politiet være fundet sted i perioden 8. september til 31. oktober 2021.

Torsdag blev fem af de anholdte så fremstillet i grundlovsforhør.

Onsdag kunne Tommy Laursen, der er leder af Christiania-indsatsen og nærpolitiet, fortælle, at de anholdte har tilknytning til en af de første boder, man møder, når man træder ind i området.

»Der er en række boder, der fylder mere end andre, og dette er en af dem, der har fyldt meget, hvilket også er årsag til, at vi går målrettet efter den.«

Udover de mange anholdelser har politiet også foretaget to ransagninger. Én på en adresse på Christiania og én i Aarhus.