11 af de »væsentligste spillere« i hashhandlen på Christiania har onsdag haft besøg af politiet på en række adresser i og omkring København. Heriblandt i Horserød og Vestre Fængsel.

Alle er de blevet anholdt – mistænkt for sammen at stå bag flere end 9.052 handler med hash.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fortæller Tommy Laursen, der er leder af Christiania-indsatsen og nærpolitiet, at det er politiets opfattelse, at man nu har anholdt nogle af »de væsentligste spillere i hashhandlen« i Pusher Street og Green Light District.

Overfor B.T. uddyber han, at de anholdte har tilknytning til en af de første boder, man møder, når man træder ind i området.

»Der er en række boder, der fylder mere end andre, og dette er en af dem, der har fyldt meget, hvilket også er årsag til, at vi går målrettet efter den.«

De 11 mænd i alderen 24 til 43 år sigtes således nu for at have handlet omtrent 35,5 kilo hash fra boden. Handlerne skulle ifølge politiet være fundet sted i perioden 8. september til 31. oktober 2021.

Politiet har forud for anholdelserne arbejdet målrettet med at dokumentere de mange handler. Anholdelserne betyder dog ikke nødvendigvis, at boden nu er lukket.

»Det skal ikke undre mig, at der kommer til at stå nogle nye sælgere i morgen – måske står de der allerede nu,« siger Tommy Laursen, før han fastslår:

»Men det er væsentligt for os at vise, at det er risikofyldt at stå der.«

Københavns Politi oplyser, at fem af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Og at man for nuværende ikke kan udelukke, at yderligere personer vil blive anholdt.

Udover de mange anholdelser har politiet også foretaget to ransagninger. Én på en adresse på Christiania og én i Aarhus.

Selve efterforskningen kan Tommy Laursen ikke gå i detaljer med, men han tøver ikke med at kalde den »omfattende«.

»Efterforskning i denne type sager sker i lange, seje træk, fordi vi har en forpligtelse til at påvise, at det er hash og ikke vingummibamser, der er blevet solgt. Det kræver en del rugbrødsarbejde.«

Et rugbrødsarbejde, der nu fortsætter som led i politiets indsats mod den organiserede hashhandel på Christiania.

Det betyder således, at Københavns Politi fortsat vil være i området. Både for at komme hashhandlen til livs, men også for at skabe tryghed blandt områdets beboere.

»Vi har et løbende fokus på at komme den organiserede og utryghedsskabende hashhandel på Christiania til livs, men vores indsats er bred og omfatter blandt andet også tryghedsskabende patruljering fra nærpolitiets side og samarbejde med christianitterne og Fonden Fristaden Christiania,« siger Tommy Laursen.