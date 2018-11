Der var tale om et mærkværdigt fødselsdagsritual, da en elev blev slået, sparket og trampet på af 10 andre elever på Roskilde Katedralskole. Det fortæller flere anonyme kilder til B.T.

Den pågældende elev fyldte nemlig 16 år fredag den 9. november og skulle derfor have 'tæsk' af de andre elever i 16 sekunder.

Hændelsen blev optaget og delt på de sociale medier, fortalte rektor på skolen til B.T. lørdag, og blev på baggrund af videoen anmeldt til politiet. Ritualet er derfor formentlig endt noget mere voldsomt, end drengen i første omgang havde forestillet sig. Ifølge B.T.s oplysninger går alle de involverede elever i 1.G.

En anonym kilde, der har set videoen, fortæller til B.T., at man på videoen kan se eleverne sætte et stopur til, inden de i samlet flok hiver personen ned på ryggen, hvorefter de slår, sparker og tramper på den pågældende elev. Hurtigt er der et par af eleverne, der trækker sig - muligvis fordi det bliver for meget.

Oplysningerne om fødselsdagsritualet kan også Roskilde Dagblad fortælle om søndag.

B.T. kunne lørdag fortælle, at rektor, Claus Niller Nielsen, havde sendt en mail ud til skolens ansatte og elever, hvor han oplyste, at der havde været en alvorlig voldsepisode, og at de 11 elever i den forbindelse var blevet sendt hjem, mens sagen undersøges nærmere.

Rektoren bekræftede over for B.T., at flere elever var smidt hjem efter en alvorlig episode.

»Det er korrekt, at der har været en episode. Jeg har orienteret både medarbejdere og elever, og så længe sagen kører, kan jeg ikke sige så meget mere. Sagen er nu anmeldt til politiet, og efter jeg er blevet gjort opmærksom på hændelsen, er flere elever også blevet sendt hjem,« fortalte Claus Niller Nielsen.

Roskilde Katedralskole har i en pressemeddelelse oplyst, at 10 elever er blevet hjemsendt, mens en enkelt viste sig ikke at have noget med sagen at gøre og derfor kan genoptage sin skolegang. De fortæller samtidig, at de inden har haft alle forældrene til samtale.

De oplyser også, at ledelsen blev gjort opmærksom på voldsepisoden den 13. november - fire dage efter, at den fandt sted.

B.T. kunne lørdag også afsløre, at rektoren var blevet gjort opmærksom på hændelsen via en videooptagelse på de sociale medier.

»Jeg er blevet gjort opmærksom på episoden via en filmet optagelse. Her kan man se, hvad der er foregået. Det er ikke blevet tilsendt til mig, men noget som har været delt på de sociale medier. Mere kan jeg ikke sige,« sagde rektoren.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter overfor B.T., at man har modtaget en skriftlig anmeldelse og er ved at undersøge forholdene.