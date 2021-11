DJ'en Martin Jensen er nok engang klar til at sætte sig i dommerstolen i 'X Factor'.

Og selvom han har været ærlig omkring, at lønsedlen spiller en rolle i beslutningen om at fortsætte, er det også en fantastisk oplevelse at være tilbage som en del af sangkonkurrencen.

»Det er derfor, jeg er med igen. Det er bare fedt at være en del af alting igen,« siger Martin Jensen, da B.T. fanger ham til premieren på den nye Marvel-film 'Eternals'.

Han glæder sig også over, at niveauet hos deltagerne i år er væsentligt stærkere end sidste år.

Og til spørgsmålet om, hvorvidt det var tiltrængt, lægger han ikke fingre imellem.

»Ja, det er det sgu godt nok. De unge er altid stærke, fordi det er nye talenter,« siger han, men roser i samme moment de andre kategorier – dog uden at kunne løfte sløret for, hvem han skal coache.

Det vigtigste for dommeren er ikke at vinde, men derimod at finde nogle talenter, der kan stå distancen, når programmet er slut, og som kan få noget ud af sin karriere.

Noget, der ikke ligefrem har været kutyme blandt 'X Factor'-vinderne.

Ifølge Martin Jensen er det op til personen selv, om karrieren efter 'X Factor' bliver en succes

»Det er ikke 'X Factors' skyld, det er ikke dommernes skyld, det er personen, det er individet, der stiller op.«

»Jeg tror, jeg spurgte 70 procent af dem, der kom i år, hvorfor de stiller op, og så siger de: 'For en god oplevelse'. Så er det klart, at der ikke bliver en karriere efterfølgende, hvis det er den gode oplevelse. Så skal man melde sig til 'Ex on the Beach' eller sådan noget i stedet for«.