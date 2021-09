Sidste år skabte det overskifter, da Will Smiths hustru gennem mere end 20 år, Jada Pinkett Smith, indrømmede at have haft en affære med sangeren August Alsina.

Jada Pinkett Smith er dog ikke den eneste i det ægteskab, der har været sammen med en anden. Det fortæller Will Smith nu i et interview til GQ.

»Jada troede aldrig på konventionelt ægteskab. Hun havde familiemedlemmer, der havde et utraditionelt forhold, så hun voksede op på en måde, der var meget anderledes, end hvordan jeg voksede op,« forklarer han.

»Der var endeløse diskussioner om, hvad der er en perfekt relation. I en stor del af vores forhold var monogami det, vi valgte – uden at tænke på monogami som den eneste perfekte relation.«

Sangeren August Alsina. Foto: PAUL BUCK Vis mere Sangeren August Alsina. Foto: PAUL BUCK

Men nu tyder det altså på, at parret ikke længere er monogame.

Tidligere har det været fremme, at de i en periode – forud for konens affære – gik igennem en svær tid. Så svær, at Will Smith dengang troede, at han var helt færdig med Jada Pinkett Smith. Derfor havde parret også været enige om at lade sig separere i en periode.

Nu erkender skuespilleren dog, at overskrifterne i kølvandet på affæren fik det til at se ud som om, Jada Pinkett Smith var den eneste, der havde et forhold ved siden af ægteskabet. Men sådan var det ikke, fortæller han i interviewet.

Desuden fortæller han om, hvordan han og hustruen har »givet hinanden tillid og frihed i deres forhold«, fordi »ægteskab ikke må være et fængsel for dem«.

Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Jada Pinkett Smith og Will Smith. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Jada Pinkett Smith og Will Smith. Foto: CHRIS DELMAS

»Jeg foreslår ikke vores måde for nogen. Men oplevelsen af, at de friheder, vi har givet hinanden, og den ubetingede støtte, er for mig den højeste definition af kærlighed.«

Parret, der har kendt hinanden siden 1994, blev gift i 1997.

Sammen har de to børn, datteren Willow Smith og sønnen Jaden Smith, der også begge er skuespillere.

Will Smith har også sønnen Trey Smith fra et tidligere ægteskab med Sheree Zampino.