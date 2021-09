»Det har været en vild uge,« lyder det med et grin fra Rasmus 'Lakserytteren' Kolbe.

Selvom han i fredags blev stemt ud af 'Vild med dans', har han ikke nogen grund til at være ked af det.

Mandag er det nemlig blevet offentliggjort, at firmaet, som han er partner i, er blevet solgt for et stort tocifret millionbeløb.

»Det har været både spændende og crazy, for der er jo altid små detaljer, der kan nå at ændre sig helt frem til sidste øjeblik,« fortæller han om den sidste uge, hvor detaljerne i den store handel er kommet på plads, mens han øvede op til fredagens omgang 'Vild med dans'.

'Lakserytteren'/Rasmus Kolbe og Mille Funk er ude af 'Vild med dans' 2021.

De fleste kender ham nok bedst som børnenes ven 'Lakserytteren' på de sociale medier.

Den 30-årige influencer kan også finde ud af at drive en forretning, og de sidste par år har han været kreativ direktør og partner i iværksætter Pernille C. Lotus' influencer- og markedsføringsbureau WeAreCube.

Nu er WeAreCube blevet opkøbt af den svenske koncern Gigger Group for 75 millioner svenske kroner (cirka 55 millioner danske), og hvis firmaet i 2021 når en forventet omsætning på over 85 millioner kroner, kan købsprisen stige til 100 millioner svenske kroner, skriver parterne i en pressemeddelelse.

»Det er sindssygt mange penge,« medgiver Rasmus Kolbe, der i de tidlige Snapchat-dage ikke havde turdet drømme om, at det kunne blive så stort.

Rasmus Kolbe på arbejde som 'Lakserytteren' ved et arrangement på Københavns rådhus i 2020.

»Det lå ikke i kortene dengang. Så det er rigtig spændende for os. Nu er det jo en rejse ud i børsen-gamet, som vi tager ud på,« fortæller han, og med 'vi' henviser han til, at han sammen med Pernille C. Lotus deler pengene for salget med deres to svenske partnere og en række investorer.

»Vores ambitioner er at blive markedsledere inden for influencermarketing,« fortæller Rasmus Kolbe, der vurderer, at WeAreCube allerede før salget var det største selvejede bureau i Norden.

Selvom de er blevet opkøbt af en koncern med hovedsæde i Stockholm, har han ikke nogen foreløbige planer om at flytte til Sverige.

Rent praktisk kommer salget faktisk ikke til at ændre noget ved hans eller WeAreCubes hverdag, fortæller han.

WeAreCube-holdet og de nye svenske ejere.

»Nej, det er business as usual. Vi kommer heller ikke til at skifte navn og skal heller ikke ud og ansætte 30 nye mennesker. Det handler om, at det, vi gjorde, var rigtig godt, og nu kan vi gøre det endnu bedre.«

I 'Vild med dans', hvor Rasmus Kolbe for alvor er blevet præsenteret for den bredere del af befolkningen, dannede han par med den professionelle danser Mille Funk.

De kæmpede sig i fredags frem til en midterplacering hos dommerne, men blev stemt ud af seerne for deres wienervals, hvor de endte i omdans med krimiforfatteren Michael Katz Krefeld og hans dansepartner Karina Frimodt.

Rasmus Kolbe, der i starten af ugen også udgav en ny børnebog, erkender, at der måske har været lidt rigelig at se til med firmasalg og dansetræning.

»Jeg var blandt andet et par timer i Sverige for at tage pressebilleder før dansetræning, så der var gang i den,« fortæller han med et grin og tilføjer, at han nu har det helt fint med at få bedre tid til familie og arbejde.