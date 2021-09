Amalie Szigethy vil gerne være med i 'Vild med dans', men TV 2 vil ikke have hende, fortæller hun.

Fredag aften ankom den 30-årige realitystjerne til 'Vild med dans'-studiet for at heppe på sin veninde, den professionelle danser Camilla Dalsgaard, der som bekendt danser med entertainer Jacob Haugaard.

»Jeg er så stolt over, at hun er med. Jeg ved, hvor mange år hun har prøvet at få lov til at komme ind som professionel danser, så jeg er meget stolt af hende,« fortalte Amalie Szigethy kort inden showstart.

Her afslørede hun også, at hun selv har en stor drøm om at være med i 'Vild med dans'.

Vild Med Dans program 3, 18. sæson, fredag den 24. september 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Vild Med Dans program 3, 18. sæson, fredag den 24. september 2021. Foto: Martin Sylvest

Faktisk er det så stort et ønske, at hun selv i mange år har skrevet til produktionsselskabet, der laver 'Vild med dans', Mastiff, om ikke hun må være med.

»Jeg er faktisk lidt fornærmet over, at Mascha (Vang, red.) pludselig skal være med, for jeg har faktisk også skrevet ind i mange år og sagt, at jeg gerne vil være med,« lød det fra Amalie Szigethy.

Hun fortalte videre, at sidste gang hun skrev ind til Mastiff, var inden hun blev gravid med sit andet barn, Hannah, der kom til verden sidste år

»De skrev, at de ville vende tilbage til mig. Det gjorde de ikke, og så blev jeg jo gravid og tyk.«

Hun tilføjer:

»Nu er Mascha med, så kan det være, de åbner op for det fremadrettet.«

Amalie Szigethy blev før showet også spurgt, hvordan det er at være hjemmefra uden børn. Her svarede hun:

»Det er mærkeligt. Nu har jeg været på barsel med Hannah i ti måneder. Når man laver det samme hver dag, kan man godt blive overvældet, når man kommer ud i offentligheden. Der er mange indtryk.«

Hun havde derudover ikke lyst til at kommentere på sit dramatiske brud med ekskæresten Mikkel Skelskov.

Selvom Amalie Szigethy gerne vil være med i 'Vild med dans', er det ikke alle kendte menneskers drøm.

