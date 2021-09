Hvor vilde er årets nye 'Vild med dans'-dansere egentlig med dans, når det kommer til stykket?

Traditionen tro har B.T. stillet rækken af nye kendte deltagere forskellige dilemmaer for at teste deres engagement i TV 2's store underholdningsshow.

Her viser det sig blandt andet, at svømmer Pernille Blume hellere vil bruge en dag med sit store idol Beyoncé end vinde 'Vild med dans', at tidligere 'Bagedyst'-deltager Micki Cheng er til fals for en god omgang tarteletter og at sanger Jimilian har svært ved at sige nej til særligt ét spillejob.

»Hvor er det tarveligt,« lyder det blandt andet fra forfatter Michael Katz Krefeld, da han bliver bedt om at vælge mellem at køre et Formel 1-løb og vinde 'Vild med dans'.

Se de kendte 'Vild med dans'-deltagere forsøge at svare på B.T.s spørgsmål i videoen øverst.

Har du styr på hvem der er med i 'Vild med dans' i år? Ellers kan du få et overblik herunder:

Sanger Jimilian og Asta Björk

Sanger Jimilian og Asta Björk

Entertainer Jacob Haugaard og Camilla Sofie Dalsgaard

Jacob Haugaard.

Kagekendis Micki Cheng og Jenna Bagge

Tv-vært og kogebogsforfatter Micki Cheng og Jenna Bagge

Youtuber Rasmus Kolbe, også kendt som Lakserytteren, og Mille Funk

Youtuber Rasmus Kolbe aka. Lakserytteren og Mille Funk

Krimiforfatter Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt

Krimiforfatter Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt

Maratonløber Abdi Ulad og Marlene Østergaard

Maratonløber Abdi Glad og Malene Østergaard

Svømmer Pernille Blume og Morten Kjeldgaard

Svømmer Pernille Blume og Morten Kjeldgaard

Tv-vært Lise Rønne og Silas Holst

Lise Rønne.

Influent Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen

Influencer og iværksætteer Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen

Kost- og træningsformidler Michelle Kristensen og Mads Vad

Sundhedsekspert og iværksætter Michelle Kristensen og Mads Vad

Skuespiller Jannie Faurschou og Martin Parnov Reichhardt

Skuespiller Janniee Faurschou og Martin Parnov Reichardt

Sanger Freja Kirk og Claudia Rex