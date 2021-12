»Vi har aldrig været særlig syge af hverken influenza eller den slags, så ja … vi har ikke rigtig ønsket at blive vaccineret«.

Sådan sagde Sussi Nielsen onsdag til B.T. Men torsdag blev parret ramt af corona. Det skriver Ekstra Bladet.

»Leo er svag - jeg skal sørge for, at Leo får drukket nok vand - det er han slem til at glemme. Og mine lunger gør ondt. Det har jeg aldrig oplevet før. Men vi passer på hinanden og forsøger at komme gennem det her,« fortæller hun til Ekstra Bladet.

Parret er nu gået i selvisolation og får hjælp af Leos niece, der handler ind for dem.

Sygdommen betyder også, at de må aflyse spillejobs. Blandt andet fredag aften på Damhuskroen.

Til B.T. fortalte Sussi, at parret ikke var nervøse for at blive smittet.

»Vi har som sagt altid kun lidt af lidt forkølelser og den slags. Ikke noget alvorligt. Og bare fordi vi er oppe i alderen, er det jo ikke altid ensbetydende med, at vi er disponeret til at blive mere syge.«

Men nu har uheldet altså været ude.

66-årige Sussi Nielsen fortalte, at hun så småt var begyndt at overveje at få vaccinen i januar, da hun så ville slippe for at blive testet hele tiden.

Gemalen, 66-årige Leo, havde endnu ikke planlagt at få stikket.

Da parret nu har været smittet, kan de se frem til at få et gyldigt coronapas, som varer i seks måneder frem.

»Han skal lige tænke lidt mere over det,« lød det fra Sussi Nielsen.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra parret.