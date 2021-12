25 år.

Så gammel er den engelske skuespiller Tom Holland, der snart endnu engang er aktuel i rollen som Spider-Man i den snarligt kommende film 'No Way Home'.

Men trods sin unge alder overvejer den prisbelønnede Spider-Man-skuespiller nu at indstille karrieren - ikke bare i den ikoniske rolle, men som skuespiller i det hele taget.

»Jeg ved ikke engang, om jeg vil være skuespiller. Jeg begyndte som skuespiller, da jeg var 11 år gammel, og jeg har ikke lavet noget som helst andet, så jeg vil gerne komme ud og prøve noget andet,« fortæller Tom Holland til Sky News.

Skuespiller Tom Holland til forpremiere på den snartkommende Spider-Man-film 'No Way Home' i december 2021. Filmen får premiere senere på måneden. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Skuespiller Tom Holland til forpremiere på den snartkommende Spider-Man-film 'No Way Home' i december 2021. Filmen får premiere senere på måneden. Foto: VICKIE FLORES

»Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har en slags tidlig midtlivskrise som 25-årig,« lyder det fra Spider-Man-skuespilleren.

Tom Hollands første rolle i den røde dragt var i en mindre rolle i 'Captain America: Civil War'-filmen fra 2016, og siden har han været i hovedrollen som Spider-Man i tre film samt i Avengers-filmene 'Infinity War' og 'Endgame'.

Han understreger da også, at han trods sin forvirring er »mere end taknemmelig« for alt, hvad Spider-Man-franchisen har givet ham af muligheder og oplevelser gennem tiden.

»Det har været en fantastisk verden, og det var derfor, jeg sagde, at hvis det er min tur til at gå af, så ville jeg gøre det med stolthed,« slutter den 25-årige skuespiller.