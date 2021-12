Hvad har danske Torben Chris og amerikanske Chrissy Teigen tilfælles?

De har såmænd begge dristet sig til at gå i bad mere deres små børn - og delt et billede af det på de sociale medier.

Komikeren Torben Chris gjorde det helt tilbage i 2015 som et indspark i en på daværende tidspunkt verserende debat om danskernes nøgenforskrækkelse. Og det høstede han ros for.

Chrissy Teigen gjorde det for to dage siden. Og det er så som så med rosen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen)

Teigen har umiddelbart intet oplæg til debat som bevæggrund for sit billede. I stedet kkonstatererhun blot, at billedet ikke viser de uendelige skænderier mellem hendes to børn, Luna på fem år og Miles på tre år.

Og skænderierne er også nået kommentarfeltet, hvor den store debat går på, om det er i orden at gå i bad med sine to små børn, tage et billede af det og endelig dele selvsamme billede med sine 36,2 millioner følgere.

Her et udpluk af de misfornøjede kommentarer:

Hold nogle minder private. Jesus altså.

Nogle dele af dit liv skal du holde for dig selv, Chrissy.

Det er lidt underligt, men o.k.

Nej! Ikke passende foran din søn.

De er for gamle til at bade med dig.

De virker for gamle til at sidde der sammen med dig.

Og sådan bliver det ved og ved.

I den modsatte grøft har vi dem, der mener, at det ikke er andet end et sødt familiebillede.

36-årige Chrissy Teigen er tidligere model og gift med sangeren John Legend.

Tidligere på året var hun også i vælten, da Courtney Stodden, som også har en modelkarriere, påstod, at Chrissy Teigen havde mobbet og bedt Stodden om at slå sig selv ihjel.

Chrissy Teigen endte med at udsende en offentlig undskyldning.