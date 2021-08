Den verdenskendte danske dna-forsker Eske Willerslev træder ud af bestyrelsen på Københavns Universitet (KU).

Samtidig forlader han Danmark.

Eske Willerslev flytter til engelske Cambridge, idet 80 procent af hans ansættelse og fra oktober vil være på byens gamle og hæderkronede universitet. Hans forskningsaktiviteter kommer også til at foregå med base i Cambridge. Det skriver Uniavisen.

De resterende 20 procent af Willerslevs ansættelse vil være på Københavns Universitet, hvor han således vil være en mere sjælden gæst fremover.

Eske Willerslev, der er internationalt anerkendt for sine studier af menneskets vandringer på jorden, har siden 2016 været medlem af bestyrelsen på KU.

En tid, der har budt på visse udfordringer.

»Det har været vildt lærerigt og også frustrerende til tider. Jeg har siddet i bestyrelsen under to forskellige rektorer, og det har været interessant at se, hvordan dynamikken har ændret sig med de skiftende medlemmer,« siger Eske Willerslev til Uniavisen.

Han udtrådte af universitetets bestyrelse 22. juli og overlod sin plads til Pia Quist, der er professor i sprogvidenskab på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Eske Willerslev har været tilknyttet Cambridge Universitet siden 2015.