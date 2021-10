»Det var min første gang som hovedansvarlig for våbnene. Jeg var virkelig nervøs, og jeg var ikke sikker på, om jeg ville takke ja, fordi jeg ikke vidste, om jeg var klar.«

Ordene er Hannah Reeds og jobbet, hun snakker om, var på westernfilmen 'Old Way' med Nicolas Cage.

De faldt tilbage i september i podcasten 'Voices Of The West' og vakte ingen yderligere opsigt – før nu.

Hannah Reed er nemlig også hovedansvarlig for våbnene på Alec Baldwin-filmen 'Rust', hvor skuespilleren med en rekvisit-pistol kom til at skyde to og dræbe én.

I podcasten fortæller hun ikke om det dengang kommende job på 'Rust', men hun fortæller, at det på trods af den indledende nervøsitet gik som smurt på 'Old Way'-settet.

Selvom det var første gang, hun var hovedansvarlig, er hun da heller ikke fuldstændig grøn i branchen.

Hendes far Thell Reed har nemlig arbejdet på storfilm som 'Django Unchained', '3:10 to Yuma' og 'Once Upon a Time in Hollywood', hvor Hannah Reed har haft god mulighed for at kigge ham over skulderen og tage ved lære.

»Han har lært mig alt, hvad jeg ved, men jeg lærer stadig. Mange af tingene har jeg selv opfanget ved at observere ham. Jeg tror, det at lade med løse skud var det mest skræmmende for mig, for jeg vidste ikke noget om det, men det lærte han mig.«

Blot få dage inden Alec Baldvin skød og dræbte den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins med en rekvisit-pistol, havde der været en lignende ulykke på filmsettet.

Her var en rekvisit-pistol to gange gået af ved et uheld – uden dog at ramme nogen.

Det vides ikke, om Hannah Reed også på daværende tidspunkt var hovedansvarlig for filmens våben.

Ifølge retsdokumenter skulle Alec Baldwin have modtaget en ladt pistol fra en assisterende instruktør, uvidende om at rekvisit-våbnet kunne dræbe.