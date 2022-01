Miley Cyrus er ikke sådan at slå ud.

Den 29-årige popstjerne skød 2022 i gang med en stort anlagt nytårskoncert i Miami.

Hun havde netop spillet sit hit 'We Can't Stop', da hendes sølv-top pludselig gik i stykker under nummeret 'Party in The USA'.

Mens andre måske ville være gået i panik, sang Miley Cyrus iskoldt videre, dækkede barmen med sin arm og lod stille og roligt band og korsangere fortsætte showet, mens hun vendte om for at skifte tøj.

Koncerten blev afholdt i samarbejde med komikeren Pete Davidson, og han skulle ifølge Daily Mail have overtaget scenen og joket med, at de vidst lige var ved at få en 'bryst-smutter'.

Senere vendte Miley Cyrus tilbage iført en rød blazer, og nu bliver hun hyldet på sociale medier for sin kølige håndtering af uheldet.

»Miley Cyrus, der spiller gennem en garderobefejl, og kommer tilbage for at spille omkvædet til 'Party in the USA' er en god start på 2022,« skriver en amerikansk filmanmelder ved nav Adam Graham blandt andet.

»Miley Cyrus som præsident. Under usædvanligt stort pres, og mens hun bogstaveligt talt taber sin top, forbliver hun cool . Hvor er hun professionel. Håber vi alle kan håndtere 2022, som hun håndtere i aften,« skriver en anden Twitter-bruger.

Herunder kan du se et udpluk af videoer fra Miley Cyrus' uheld.

Miley Cyrus starting off 2022 with a bang @ChicksInTheOff pic.twitter.com/WcLy1aY5Hs — Barstool Sports (@barstoolsports) January 1, 2022

a miley cyrus moment pic.twitter.com/L9hJbnLmnj — camila vai ver a miley ⧗ (@mxrvelariley) January 1, 2022