»Det skete lige midt under det hele – det var helt forfærdeligt.«

Sådan siger den folkekære skuespiller Ulf Pilgaard til DR om sin søn Mikkel Pilgaard, der gik bort i foråret 2021.

81-årige Ulf Pilgaard stod midt i forberedelserne til sin sidste sæson med Cirkusrevyen, da det skete – men først flere måneder senere fik omverdenen indblik i hans tab.

»Det var også meget svært for mig at tale om dengang, så jeg undgik i et stykke tid at offentliggøre det, for det var alt for belastende at beskrive det over for pressen, når jeg samtidig havde premiere lige efter hans begravelse,« forklarer han.

I sådan en situation er det belastende at være så kendt, som tilfældet er med Ulf Pilgaard, da folk gerne vil følge med i hans liv – både når det går op, og når det går ned.

Omvendt kalder han det også en trøst at kunne mærke opbakningen, når der »sker sjælsrystende ting i ens liv«.

I programmet 'Ulfs store finale' er Ulf Pilgaard tydelig berørt, da han taler om sin søns dødsfald.

»Nu har jeg valgt at sige det, for det skal ikke være sådan, at jeg ikke vil være ved, at jeg har en søn, som jeg elskede, som jeg så ikke har mere,« siger han.

Mikkel Pilgaard blev kun 48 år gammel.

I sin bog 'Hellere halvgammel end helt død' satte Ulf Pilgaard også ord på, hvordan det var at miste sit barn.

Da tre betjente ringede han på døren, vidste han godt, at det handlede om sønnen, men at det var så alvorligt, kom alligevel bag på ham.

Mikkel Pilgaard havde levet et hårdt liv med en hashpsykose og en diagnose som paranoid skizofren. Han var blevet førtidspensionist og kæmpede både mentalt og socialt, fortæller Ulf Pilgaard i bogen.

»Han havde ingen sygdomserkendelse, tog ikke sin medicin og røg og drak i stedet.«

Og Ulf Pilgaard har bebrejdet sig selv, at han ikke kunne gøre mere for at forhindre den vej, sønnen tog i livet. Også selvom skuespillerens hjem i Hellerup altid var et helle for sønnen.

»Det bliver en smerte, jeg bærer med mig resten af mine dage, især at jeg måtte give op og lade ham leve et liv med misbrug, selv om vi prøvede at hjælpe ham med at kæmpe imod,« skriver han i bogen.

Mikkel Pilgaard var den yngste af Ulf Pilgaards to sønner, som han fik med Gitte Pilgaard, der gik bort i 2016.