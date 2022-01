Sundhedseksperten Michelle Kristensen blev for alvor et kendt navn hos danskerne, da hun deltog i seneste sæson af 'Vild med dans'.

Her så de en smilende og glad kvinde, som siden 2010 har opbygget MK Universet, der fokuserer på sundhed og træning, ligesom hun også har været en del af sendefladen på både DR og TV 2.

Men livet som selvstændig har bestemt ikke altid været let, fortæller hun nu i et stort interview med Jyllands-Posten. Især i perioden fra 2015 til 2018 kæmpede hun med stress.

»De tre år var virkelig voldsomme. Jeg arbejdede 100 timer hver uge og så ingen mennesker nærmest,« fortæller hun.

Arbejdspresset manifesterede sig også fysisk, da hun begyndte at tabe sine øjenbryn.

I dag kan hun godt se, at hun knoklede alt for meget. Ekstra ironisk bliver det, at hun passede så lidt på sig selv, mens hun arbejdede for at fremme alle andres sundhed.

Konsekvensen blev, at Michelle Kristensen fyrede langt de fleste af sine medarbejdere og startede næsten forfra med MK Universet.

I dag arbejder hun knap så meget, men der bliver stadig banket 60-80 timer af på virksomheden om ugen.

Noget, der kommer af, at hun har lært sig selv, at det gerne skal gøre en smule ondt, før hun synes, at hun har gjort det godt nok.

Det er giver sine udfordringer, fortæller hun. Blandt andet en følelse af utilstrækkelighed overfor dem, der er hende nærmest.

»Arbejdet, det spænder ben for alle de gode intentioner. Jeg lover, at jeg er der 100 procent, og så er jeg der alligevel ikke. Jeg kunne godt tænke mig, at arbejdet ikke har så meget magt over mit liv som nu.«

Arbejdspres og konsekvenser af dette er dog ikke det eneste, som Michelle Kristensen har kæmpe med efter sin indtræden i sundhedsverdenen.

Til B.T. har hun fortalt om, hvordan andre i sundhedsbranchen hængte hende ud.

»Da jeg kom ind i sundhedsbranchen for ti år siden og forholdsvis hurtigt fik taletid, var der simpelthen foraer af personlige trænere, som hang mig ud og spurgte, hvorfor sådan én som mig fik så meget taletid, når jeg var så tyk,« sagde hun.

»Og det er klart, at når man får det at vide igen og igen – og når der samtidig er så meget fokus på kvindelige kroppe i den her tv-branche, hvor folk vil proppe én i noget tøj, der er mindre end det, man egentlig kan passe – så er hjernen så dumt indrettet, at den til sidst begynder at tro en lillebitte smule på det. Så det har jeg skullet arbejde rigtig meget på.«

37-årige Michelle Kristensen dansede med Mads Vad i 'Vild med dans', og parret nåede hele vejen til program 9, før de måtte forlade konkurrencen.