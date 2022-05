Det var en stor overraskelse for Ulf Pilgaard, da Dronningen dukkede op til hans sidste forestilling i Cirkusrevyen: »Der var der ingen, der viste det, for hun havde forlangt, at der ikke skulle laves reklame på det. Niels Olsen vidste det, for han var kaldt ind i det Gule Palæ for at aftale, hvordan hun uset kunne komme ind gennem personaleindgangen,« husker Ulf Pilgaard.