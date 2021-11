I dag kan Uffe Elleman fejre sin 80-års fødselsdag sammen med sin familie.

Men for et par måneder siden stod det meget usikkert, om han kunne det, da han var hårdt ramt af covid-19 og lungebetændelse. Hele familien var mødt op for at sige et sidste farvel til deres far og bedstefar. Det skriver Her & Nu.

»Det er et lille mirakel, at jeg snart fylder 80 år (i dag 1. november, red.), når man tænker på, hvad jeg har været udsat for. Så jeg er meget taknemmelig. Det var jo tæt på at gå galt,« siger Uffe Elleman.

Den tidligere udenrigsminister fra Venstre er endnu ikke kommet sig over sygdomsforløbet, da han stadigvæk kæmper med, at han bliver hurtigere træt. Smags- og lugtesansen er heller ikke vendt tilbage.

Uffe Elleman- Jensen er med sin søn Jakob Elleman- Jensen til Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter tilbage i 2018. Foto: Henning Bagger. Vis mere Uffe Elleman- Jensen er med sin søn Jakob Elleman- Jensen til Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter tilbage i 2018. Foto: Henning Bagger.

Uffe Elleman gør alt, hvad han kan for at blive klar igen.

Han går blandt andet til genoptræning, og så slår hans vandreven Kjeld Hillingsø, som er tidligere generalløjtnant, et smut forbi tre gange om ugen, så de kan komme ud på deres faste tur.

Men på trods af, at helbredet er i bedring, så har Uffe Elleman og hans hustru Alice kigget på gravsteder og sågar planlagt hans bisættelse.

»Hvis jeg skulle dø nu, så ville det være naturligt, og jeg har ikke noget til gode,« siger Uffe Elleman.

Parret kunne i sommer fejre deres guldbryllup, hvor de havde inviteret 80 gæster i haven.