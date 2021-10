Han var den største. Selv i dag – fire årtier efter hans død – er det de færreste, der når op på siden af ham.

Men at den populære og folkelige skuespiller og komiker Dirch Passer også havde et iltert temperament, fik danskerne for alvor at se i 1975, hvor han gik helt amok foran hele pressekorpset. En episode, der er at finde i Berlingskes teaterredaktør, Jakob Steen Olsens, nye bog 'Pige træd varsomt', hvor han har samlet en række kulørte beretninger og skæbnefortællinger fra den danske teater- og underholdningsbranche.

Herunder bringer B.T. et uddrag af kapitlet om Dirch Passer:

Han går resolut hen og bestiller en lagkage til 12 personer. Så bærer han den direkte over til den erfarne sladderjournalist Mogens 'Mugge' Hansen fra Se og Hør. Med ild i øjnene og i strakt arm kvadrer han med fuld kraft den store kage direkte i fjæset på den uforberedte journalist, så flødeskummet står ud til alle sider og oversprøjter mandens ellers så nydelige jakke, skjorte og slips.

Det famøse øjeblik, hvor Dirch Passer smed en lagkage i hovedet på Se og Hør- journalisten. Foto: Claus Poulsen

Dirch Passer er rasende. I fuld offentlighed. Fotograferne knipser som gale på Scandinavia Hotel på Amager, der ellers skulle danne ramme om en koncert med den amerikanske jazzmusiker Lionel Hampton denne aften, 9. september 1975. Men Danmarks store komiker vil statuere et eksempel. Han vil have hævn. Han går amok på ugebladets udsendte, fordi chefredaktør Mogens E. Pedersen, i daglig tale MEP, længe har jagtet historien om Dirch Passers forestående skilsmisse fra hustruen Hanne.

Dirch er flyttet hjemmefra og bor i en lånelejlighed sammen med sin 28 år yngre kæreste, Bente Askjær. Hverken Passer eller hans kommende ekskone har ønsket at stille op og fortælle historien om deres fem år lange ægteskabs forlis, så i stedet har Se og Hør taget hidtil uset beskidte metoder i brug for at få det scoop, ingen andre har.

Mens forældrene ikke var hjemme, har en journalist fra bladet opsøgt parrets niårige datter, Josefine, på privatadressen og fået hende til at give sin version af familiens liv i opløsning. Bladet har tilsidesat alle etiske overvejelser i jagten på en rigtig kioskbasker. Da Se og Hør rammer kioskernes standere, toner den forsvarsløse mindreårige pige da også frem i den stort opslåede historie om komikerens sørgeligt kuldsejlede samliv.

Dirch Passer med sin 28 år yngre kæreste Bente og datteren Josefine, som han fik med sin ekskone Hanne. Foto: Claus Poulsen

Nu har lagkagen ført ordet for den Dirch Passer, der ellers i så mange år har samarbejdet mere end villigt med bladene: »Nå, det er mig, der har vagten i dag,« skal han have sagt, når fotografer og journalister flokkedes om ham. Nu har han fået nok, og under tumultagtige forhold nærmest løber Dirch Passer fra gerningsstedet med Bente Askjær ved hånden.

Men næste dag brager historien løs. Se og Hør er ikke sene til at gentage lagkageseancen ved at sende endnu én i hovedet på Mugge, da magasinets fotograf i første omgang ikke fik de helt rigtige billeder. Og danskerne var rystede over at se Dirch Passer miste fatningen og tabe værdigheden.

Passer skulle senere beklage. Men fortrydelsen gjaldt kun, at det ikke var Aller-imperiets topchef, Svend Aller, der havde fået lagkagen smasket i fjæset.

Der skulle gå halvandet år, før Dirch Passer igen – hårdt presset i forbindelse med sin medvirken som klovn i Cirkus Benneweis’ sommerturné i 1977 – talte med ugebladet. Det skete først på baggrund af en undskyldning til parrets datter og til Hanne Passer.

Indtil da havde den vrede komiker fået indføjet en passus i alle sine kontrakter med teaterchefer, hvori der stod, at han til enhver tid kunne nedlægge arbejdet, hvis Se og Hør dukkede op til pressemøder.

»Som arbejdsgiver for Dirch Passer ser vi det som ABC Teatrets opgave at sikre rammer, der gør ham tryg og i stand til at yde sit bedste – og det er i øjeblikket ikke muligt i selskab med Se og Hør,« sagde for eksempel ABC Teatrets direktør, Klaus Pagh, i sensommeren 1976.

'Pige træd varsomt' er netop udkommet på Forlaget Grønningen 1