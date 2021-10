Journalisten Anna Ingrisch skifter snart både medie og platform.

Fra 1. december skifter hun jobbet som studievært på TV 2 News ud med jobbet som vært på nyhedspodcasten 'Genstart' på DR.

Det skriver DR.

Til mediet fortæller hun, at hun har været 'helt utrolig glad' for tiden på TV 2, hvor hun blandt andet har været med til at lave 'Besserwisserne':

»Nu glæder jeg mig meget til igen at lave radio. Redaktionen på 'Genstart' har skabt et enestående godt program, som mange er virkelig glade for. Det bliver fantastisk at være med,« siger Anna Ingrisch.

Med sig i bagagen har hun en stor portion radioerfaring, da hun tidligere har været morgenvært på Radio24syv.

Skiftet følger i kølvandet på, at den tidligere vært på 'Genstart', Knud Brix, har valgt at skifte til Ekstra Bladet, hvor han skal være chefredaktør.

I øjeblikket er det Simon Stefanski, der er vært på podcasten. Efter Anna Ingrisch tiltræder, vil han fortsætte som værtsvikar og reporter på redaktionen.

Privat danner Anna Ingrisch par med Martin Krasnik, der er chefredaktør på Weekendavisen. Sammen har de tre fælles børn.