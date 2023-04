Lyt til artiklen

I 2009 blev hun træt af uønsket kemi og startede sit eget hudplejebrand. Opstarten var svær, har hun fortalt mange gange.

Men nu ser den tidligere 'Vild med dans'-vært Andrea Elisabeth Rudolph ud til at kunne høste frugten af sin succes. For millionerne vælter ind.

Det viser det seneste regnskab for 2022 for Rudolph Care A/S, som blev offentliggjort for få dage siden.

Ifølge regnskabet er virksomheden blevet hårdt ramt af både krigen i Ukraine og inflationen. Det har blandt andet betydet et fald i nettoresultatet på knap 60 procent fra de knap 18 millioner kroner før skat i 2021.

Men alligevel kan den 46-årige tidligere tv-vært glæde sig over at få et overskud før skat på hele 7,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Også egenkapitalen virker godt polstret. Selvom den er blevet seks millioner kroner mindre end året før, så er den stadig på 45,6 millioner kroner.

Rudolph Care virker da også vældig begejstret for det udmærkede resultat:

»Som en konsekvens af krigen i Ukraine og den stigende inflation har Rudolph Care i det forgangne år været påvirket af faldende efterspørgsel. Taget disse forhold i betragtning er vi kommet flot igennem året,« står der blandt andet i ledelsesberetningen.

Her står der også, at virksomheden har gennemgået en mindre omstrukturering – blandt andet som konsekvens af, at Andrea Elisabeth Rudolph i 2022 trak sig som direktør og overlod styrepinden til en anden.

Desuden har virksomheden tilsyneladende foretaget nogle investeringer i forbindelse med, at man har planer om at ekspandere i udlandet. De investeringer forventer man først vil give afkast inden for 2023-2025.

»På baggrund af ovenstående betragtes årets overskud på 7.169.155 kroner før skat og 5.518.396 kroner efter skat som tilfredsstillende,« lyder det fra ledelsen.

Det var tilbage i 2006, da hun var gravid med datteren Isolde, at Andrea Elisabeth Rudolph valgte at skifte spor i sit liv.

Hun deltog i en kemikampagne for Greenpeace, der viste, at hendes blod var fyldt med meget kemi. Hun blev så forskrækket, at det endte med, at hun besluttede at lave sit eget hudplejemærke, Rudolph Care, som både er svanemærket, økologisk og bæredygtigt.

Det var dog hårdt at starte et nyt firma, og undervejs investerede den tidligere tv-vært nærmest alle sine penge i projektet. Opsparingen blev brugt, ejerlejligheden blev solgt, og Andrea Elisabeth Rudolph havde søvnløse nætter:

»Jeg har tit ligget vågen og tænkt 'shit, hvad skal jeg gøre, hvis det ikke går? Hvordan skal jeg kunne tjene de penge et andet sted for at kunne nå at betale dem tilbage?'« fortalte hun til B.T. i 2012.

Nogle år senere gik hun ned med stress.

»Jeg havde kæmpet så hårdt for firmaet, så da det hele endelig var lykkedes, og jeg var kommet ind på det lave vand, faldt jeg sammen,« fortalte hun til Berlingske i 2014.

Andrea Elisabeth Rudolphs kom sig over stressen, passede bedre på sig selv, og firmaet begyndte at give overskud.

I 2022 besluttede hun sig for at slække på tøjlerne i firmaet, selv træde tilbage som direktør og i stedet ansætte Ditte Søndergaard Bihorac, som blandt andet havde erfaring fra Chanel, New Nordic og L'Oréal. I stedet ville hun selv fokusere på den kreative rolle.

Udmeldingen kom en måned efter, at Andrea Elisabeth Rudolph kunne fortælle offentligheden, at hun var blevet erklæret rask og erklæret kræftfri, efter at hun i over et år havde kæmpet mod brystkræft.