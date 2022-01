Mange elementer ved Trine Johst Vammens kærlighedshistorie er lidt ud over det sædvanlige, og så er der alligevel nogle elementer, som er helt almengyldige.

Men lad os starte med de bemærkelsesværdige.

Fordi da Trines veninde spottede en potentiel kæreste til Trine, så skete det hverken i en bar eller på Tinder, som mange oplever det.

Nej, faktisk så veninden fjernsyn, da det skete. Hun kunne ikke ryste den tanke af sig, at tv-vært Christian Degn måske var et godt bud på en passende kæreste til Trine Johst Vammen.

Trine Johst Degn, der er 31 år, er i 19. uge af sin graviditet fortæller hun. Her ses hun med den glade, vordende far. Foto: Privat

Så da Degns tv-vært-kollega Mette Helena efterlyste en kæreste til ham, sendte Vammens veninde en besked afsted, og en date kom i stand, og så gik det hurtigt derfra.

»Vi klikkede bare. Der var en masse grin og en masse snak, og så tror jeg også hurtigt, der var en vis forståelse for hinanden,« siger Trine Johst Vammen.

Mindre end et år senere venter Vammen nu parrets fælles barn. En nyhed, som de offentliggjorde på sociale medier 1. januar.

»Det er selvfølgelig gået hurtigt, men det var på alle måder planlagt. Jeg tror bare ikke, at vi lige havde regnet med, at det ville gå så hurtigt,« lyder det grinende fra den vordende mor.

Faktisk er det gået så hurtigt, at parret ikke er flyttet sammen endnu. Selvom de meget gerne vil.

Der er nemlig en masse praktiske ting, der skal på plads, inden parret, der lige nu bor i hver deres by, kan bo under samme tag, når den lille ny kommer.

»Det er klart, at det er nemmest, hvis mor og far er under samme tag, så det er helt klart vores plan, og vores forventning er, at vi skal flytte til København. Det giver bedst mening i forhold til vores begges arbejde.«

Trine Johst Vammen bor i dag i Odense, hvor hun har levet de sidste ti år. Hun vil komme til at savne byen, men glæder sig også til at skulle bo sammen med sin kæreste i København

Hun frygter ikke, at det, at parret ikke tidligere har boet sammen, skal byde på for store udfordringer, når der kommer en baby ind i regnestykket.

»Jeg har faktisk en stor ro omkring det. Vi er rigtig gode til at støtte hinanden og give hinanden det, der er brug for. Vi er et stærkt team, så det, tror jeg, kommer til at gå godt, selvom der kommer en lille en, der vil være på tværs engang imellem.«

Inden hun og Christian Degn blev kærester, kendte hun ikke meget til ham.

»Jeg ejer ikke et tv, så jeg vidste faktisk ikke helt præcis, hvem han var.«

Og det er her kærlighedshistorien kunne minde om så mange andre kærlighedshistorier.

For da Trine Johst Vammen mødte Christian Degn havde hun ikke en forudindtaget forestilling. Det var bare to mennesker, der mødtes og svingede godt sammen.

»Der har været episoder i vores forhold, hvor han har nævnt, han har lavet et eller andet program, og så er jeg sådan 'nå, o.k., det anede jeg ikke',« siger Trine Johst Vammen.

»Jeg tror måske, det har gjort, at jeg bare kunne opleve ham og lære ham at kende, ligesom andre par ville gøre det.«

Nu ser parret frem til at lære deres barns køn at kende engang i midten af januar, at skulle dele adresse og til at kunne kalde sig forældre forventeligt i starten af juni.