Der er fuld knald på danskernes sommerferie, og det har fået B.T. til at ringe en række kendte op for at høre sjove anekdoter og erindringer fra tidligere ferier.

Og en af dem er komikeren Torben Chris, som især mindes en drukferie for 20 år siden.

Her valgte han og 12-13 kammerater at rejse med Ung Rejs til Spanien, fordi de var faldet for et tilbud, som de ikke kunne stå for:

»Der var simpelthen fri bar fra klokken 10 om morgenen til klokken 24 om aftenen, hvilket var perfekt, for vi drak jo som svin dengang,« griner den 44-årige komiker og fortsætter:

»Vi troede, det var for godt til at være sandt, så vi ringede dem op flere gange for at høre, om det var en fejl, men den var sgu' god nok.«

Ifølge Torben Chris lagde han og gutterne allerede hjemmefra en slagplan for, hvordan de skulle udnytte den frie bar bedst muligt.

Planen lød i første omgang, at de skulle stå tidligt op, drikke sig 'i hegnet' indtil klokken 14, hvorefter de skulle tage en hurtig powernap, før de gik i gang med runde to.

Torben Chris' storebror, der også var med på ferien, fandt dog hurtigt en bedre plan:

Torben Chris og hans kollega Thomas Hartmann, som han er tour-aktuel med til efteråret med showet 'Men's Room 4'. Foto: Andreas Beck Vis mere Torben Chris og hans kollega Thomas Hartmann, som han er tour-aktuel med til efteråret med showet 'Men's Room 4'. Foto: Andreas Beck

»Han kom jo frem til, at hvis vi droppede middagsluren, så ville vi have tid til at kunne nå hele tre branderter om dagen, og det gik naturligvis helt galt,« griner Torben Chris.

Ifølge komikeren var det allerede på tredjedagen, at tingene – bogstaveligt talt – sejlede.

Her ville Torben Chris og tre kammerater nemlig i bad, men fordi de var 'stangvisne', synes de, det var en god idé, hvis de alle fire gik ind på badeværelset samtidig, hvorefter Torben Chris gav dem en fælles skyller med bruseren.

»Jeg får åbnet for alt vandet, så sæben skummer ud over det hele, og pludselig banker det på døren, fordi vi åbenbart er ved at oversvømme værelset ved siden af, hvor ingen er hjemme.«

Torben Chris fortæller, at der kort efter kom fire gutter, som åbenbart boede på værelset, og da de åbnede døren, gik det helt galt.

»Det så helt tegneserieagtigt ud, for der kom simpelthen en bølge af vand ud gennem døren. Jeg vil vurdere, at vandet i hvert fald var tre centimeter. Hele deres værelse var komplet oversvømmet,« fortæller han.

Han fortæller også, at indehaverne af værelset heldigvis var fra Danmark, og at de var meget forstående, selvom alle deres ting stort set var ødelagte.

»De bad os bare om at rydde og tørre op så godt som muligt, og den dag i dag er det faktisk nogle gutter, som vi stadig har sporadisk kontakt med.«

Torben Chris fortæller, at han og resten af kammeraterne trods den voldsomme dødsdruk, der blandt andet medførte, at tre af dem måtte indlægges, fordi de simpelthen havde drukket for meget, valgte at tage afsted igen året efter.

»Heldigvis blev vi velsignet med, at Ung Rejs havde trukket tilbuddet om fri bar tilbage, for det var altså en dødsfælde for unge som os.«