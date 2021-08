Efter otte år i Dubai har forsidefruen Tina Lund og hendes mand, Allan Nielsen, valgt at sige farvel til ørkenstaten og flytte hjem til Danmark.

Men ikke alle synes, at det er en god idé. Tina Lunds trofaste støtte, hendes far, er ikke voldsomt begejstret.

»Min far synes, at det er den største fejl, jeg begår. Han er meget imod min beslutning,« siger Tina Lund og fortsætter:

»Han synes, at jeg begår en stor fejl. Men der er vi ikke lige enige, og det er jo mit liv.«

Tina Lund har altid haft et tæt forhold til sin far, den tidligere fodboldspiller Flemming Lund. Han har gennem tiden været meget engageret i sin datters ridekarriere og har nærmest været at finde på sidelinjen eller træningsbanen ved alle stævner.

»Han plejer jo altid at stå på sidelinjen og rejse med,« siger Tina Lund.

Derfor var det måske heller ikke overraskende, at Flemming Lund sammen med Tina Lunds mor, May-Brit Lund, flyttede ned til Tina Lund i Dubai.

Men Tina Lund skal ikke regne med, at forældrene rykker teltpælene op endnu en gang for at flytte efter hende hjem til Danmark.

»Min far og min mor er blevet meget store fans af Dubai, så nu må vi se,« siger Tina Lund, der selv lyder, som om hun har lidt svært ved at tro på, at forældrene virkelig mener, at de vil blive i Dubai.

Samtidig kan hun dog også få øje på nogle gode aspekter ved det.

»Jeg er selvfølgelig glad for, at de stadig har deres lejlighed dernede, for så kan børnene (Tina Lunds to børn, Louis på ni år og Lilly på fire år, red.) nemmere komme på ferie derned og besøge deres venner. Jeg ved godt, at det ikke bliver det samme, men der er måske en masse positivt ved det også,« siger hun.

Mens forældrene altså ved, hvor de skal bo, er Tina Lund og Allan Nielsen også ved at finde ud af, hvor de skal bo i Danmark.

Familien har henover sommeren boet i deres sommerhus i Rågeleje, men de er snart klar til at rykke i noget mere permanent.

»Vi har containere, der kommer fra Dubai med vores ting, og så er det planen, at vi flytter ind på den gård, som min far ejer, hvor vi boede før,« siger Tina Lund med henvisning til stutteriet Lyngsholm i Skævinge, hvor hun tidligere har haft sin stald med heste.

Det er et nyt job på ridecenteret Riders Cup, hvor Tina Lund er blevet ansat som rytter, der har gjort, at familien har valgt at rykke hjem til Danmark.

Tina Lund har ellers tidligere fortalt, at det var nemmere at være professionel springrytter i Dubai, da alle stævnerne var inden for kort afstand af hendes bopæl, og at hun derfor havde mere tid til at være sammen med sine børn.

»Ja, det var langt nemmere, når man har små børn. Når jeg nu har været i Holland til et weekenstævne, så har jeg været afsted i fire dage, og der ser jeg ikke mine børn,« siger hun og fortsætter:

Tina Lund ses her med sine børn og sin far, der altid har været meget engageret i hendes ridekarriere. Vis mere Tina Lund ses her med sine børn og sin far, der altid har været meget engageret i hendes ridekarriere.

»Det er det store minus ved det job her – at jeg skal rejse en del igen, som jeg gjorde før i tiden. Så jeg vil stadig sige, at det var den bedste beslutning, jeg nogensinde kunne tage – at have min karriere i Dubai, mens mine børn var små.«

Mens der altså er minusser for familien Lund/Nielsen ved at tilbage til Danmark, så virker det dog til, at børnene er glade.

»Lilly er fire år og har måske lidt svært ved at forstå, at hun skal ikke skal tilbage igen, men Louis er jo lige startet i skole og er super glad. Og jeg har lige nået at se ham spille en fodboldkamp i dag med sine fodboldvenner, og indtil videre er han glad,« lyder det fra Tina Lund.