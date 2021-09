Efter selv at have spillet lægen Dr. Cristina Yang i den 17 sæsoner lange serie 'Greys hvide verden', så har skuespiller Sandra Oh selv været nødt til at søge hjælp hos en læge.

Den 50-årige canadiske skuespiller fortæller ifølge New York Post til Sunday Today, at hun haft brug for hjælp til at håndtere traumer, hun har fået med sig.

Sandra Oh var med i serien indtil sæson ti i 2014, men fortæller først nu om, hvorfor hun var nødt til at søge hjælp hos en psykolog.

Traumerne kommer ikke fra dagene på arbejde, men da hun begyndte at blive et ansigt, folk genkendte.

Sandra Oh så sådan her ud, da hun spillede med i 'Greys hvide verden'. Foto: FRANK OCKENFELS

Hun følte ikke længere, hun havde et privatliv. Det var også derfor, hun valgte ikke at være en del af serien 'Greys hvide verden' længere.

Så selvom mange fans har givet udtryk for, at de håber, hun vil komme tilbage til serien, så er det ikke noget, hun har lyst til.

»Jeg forlod det show, min Gud, for syv år siden næsten. Så i mit hoved er det fortid. Men for mange mennesker lever håbet stadig. Og mens jeg godt forstår - og jeg elsker det - er jeg videre,« siger hun.

Sandra Oh er lige nu aktuel i Netflix-serien 'The Chair' og spillede i 2018 med i den meget populære serie 'Killing Eve'.