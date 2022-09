Lyt til artiklen

Thomas Evers Poulsen har i 'Vild med dans' danset med alt fra Mascha Vang til Annette Heick til tidligere statsministerfrue Anne-Mette Rasmussen.

Den 44-årige TV 2-profil har tilmed vundet tv-konkurrencen tre gange, senest i 2020 da han dansede med 'Badehotellet'-skuespiller Merete Mærkedahl.

Ved siden af dansekarrieren er Thomas Evers Poulsen ambassadør for både Julemærkefonden og Hjerteforeningen sammen med blandt andre kronprinsesse Mary.

Kronprinsesse Mary er ifølge Billed Bladet 172 cm høj.

Adspurgt om ikke han har forsøgt at få Kronprinsessen med som dansemakker i 'Vild med dans', svarer han:

»Nej, jeg vil også være træt af det,« fortæller han med et grin og fortsætter:

»For hun er for høj til mig. Det vil sige, at det vil være en af de andre, der fik hende, og så kan det være lige meget.«

Thomas Evers Poulsen er i den sammenhæng 175 centimeter høj, mens kronprinsesse Mary ifølge Billed Bladet er 172 centimeter høj.

Hvem fra Kongehuset tror du ville klare sig bedst i 'Vild med dans'?

Selvom Kongehuset endnu ikke har været repræsenteret i 'Vild med dans', så er de ikke ubekendte med programmet.

Sidste år sad kronprinsparrets to døtre, prinsesse Josephine og prinsesse Isabella med i studiet under prøverne, hvor de fik lov til at sidde på dommer Anne Laxholms plads og komme med kommentarer til danserne.

Dengang fortalte danser Mads Vad stolt til B.T., at han havde fået ros af prinsesse Josephine, der syntes, at han dansede 'rigtig pænt'.

Se Thomas Evers Poulsen fortælle om kronprinsesse Marys og et uventet politisk tilbud i videoen øverst.

