Skuespilleren Michael K. Williams, der er kendt fra serien 'The Wire', er blevet fundet død.

Der er mistanke om overdosis af narkotika.

Han blev fundet i sin penthouse i Brooklyn mandag eftermiddag, oplyser kilder til The Post.

Williams blev angiveligt fundet død af sin nevø i stuen i det luksuriøse højhus i Williamsburg.

I den fem gange Emmy-nomineredes lejlighed, blev der fundet udstyr til indtagelse af narkotika, hvilket tyder på, at den 54-årige skuespiller kan have dødeligt overdosis, muligvis fra heroin eller fentanyl, sagde kilder ifølge The Post.

Williams har været åben om sin personlige kampe med stoffer gennem årene. Under optagelserne til 'The Wire' sagde han, at det at komme ind i rollen som Little, der stjæler stoffer fra narkohandlere, påvirkede ham i virkeligheden.

Den nu afdøde Michael K. Williams er nomineret til Emmy Awards i 2021 som bedste birolle for 'Lovecraft Country'. Han var derudover berømt for sin rolle som Omar Little i tv-serien 'The Wire' og som Chalky White i 'Boardwalk Empire'.