Taylor Swift skal i retten.

Det har dommer Michael W. Fitzgerald i Californien nu slået fast, efter den 32-årige sangerinde af to sangskrivere er blevet beskyldt for at have plagieret teksten til deres sang 'Playas Gon' Play' til hendes hitsang 'Shake It Off'.

Det skriver Reuters.

Taylor Swift har tidligere anmodet om at droppe søgsmålet, hvilket først blev resultatet tilbage i 2017. Men efter en anke fra sangskriverne bliver en retssag nu alligevel en realitet.

Dommer Michael W. Fitzgerald har udtalt, at selvom der er »nogle betydelige forskelle« de to sange imellem, så er der også »nok objektive ligheder« til, at Taylor Swift må bøje sig og tage en retssag om brud på ophavsretten.

»Selvom tiltalte har fremført stærke lukkende argumenter for juryen, så har de ikke vist, at der ikke er nogen reelle spørgsmål om prøvelige kendsgerninger,« mener den californiske dommer om Taylor Swift og hendes juridiske team.

Sagen startede tilbage i 2017, hvor repræsentanter for Taylor Swift kaldte anklagerne om kopiering af sangteksten for »åndssvage« og »intet andet end et greb efter penge«.

Det var de to sangskrivere Sean Hall and Nathan Butler, der anlagde sagen, der først blev lagt ned, men nu efter deres anke er blevet taget op igen og skal for retten.

Synes du, sangene 'Playas Gon' Play' og 'Shake It Off' minder for meget om hinanden?

Deres sang 'Playas Gon' Play', som fremføres af R&B-gruppen 3LW, indeholder nemlig teksten: »Players, they gonna play, and haters, they gonna hate«.

Den kombination af players og haters mener sangskriverparret nemlig er unik til deres sang, hvorfor de søger en endnu uspecificeret erstatning for, at Taylor Swift synger: »The players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate« på 'Shake It Off'.